Evropská komise v pondělí představila členským státům osmadvacítky seznam více než stovky amerických výrobků v souhrnné hodnotě 2,8 miliardy eur (71,3 miliardy korun), na něž by EU mohla uvalit cla, pokud Trumpovy plány dojdou naplnění.

Evropští představitelé již v pátek v reakci na Trumpovy výroky hovořili o možných protiopatřeních. Mezi stovkou výrobků by měly být nejen průběžně zmiňované motocykly značky Harley-Davidson nebo americký bourbon, ale i jachty, kosmetika či rýže.

Zboží na seznamu lze rozdělit do tří kategorií. Spotřebitelské zboží, kam podle Bloombergu patří mimo jiné oděvy, kosmetika, motocykly nebo jachty, dosahuje souhrnné hodnoty zhruba jedné miliardy eur (25,4 miliardy korun). Dále na něm jsou zemědělské produkty, například džusy, whiskey nebo kukuřice za 951 miliónů eur (24,2 miliardy korun), a průmyslové produkty jako například ocel celkem za 854 miliónů eur (21,7 miliardy korun).

Republikáni se bouří



Osmadvacítka by však protiopatřeními mohla porušit pravidla Světové obchodní organizace (WTO), uvedl list Financial Times. Evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová nicméně v rozhovoru pro BBC trvala na tom, že plánovaná opatření by byla „zcela legální“ a dodala, že by je EU ladila tak, aby byla v souladu s pravidly WTO.

Kromě odporu obchodních partnerů Trump čelí i nevoli představitelů své vlastní strany v kongresu. „Jsme extrémně znepokojeni důsledky obchodní války a vyzýváme Bílý dům, aby v realizaci tohoto plánu nepokračoval,” vzkázal po své tiskové mluvčí republikánský předseda americké Sněmovny reprezentantů Paul Ryan.