„Tato novela dává lidem druhou šanci se znovu postavit na nohy, je to pro ně restart života. Není to morální hazard,“ reagoval na čtvrteční tiskové konferenci Pelikán na četnou kritiku z řad věřitelů, že už dnes je zneužíván osobní bankrot, kdy dlužníci musí během pěti let vrátit alespoň 30 procent závazků.

Je-li věřitel finančně negramotný, aby si zajistil zaplacení, je to jeho problém. Robert Pelikán, ministr spravedlnosti

Ministerstvo poukazuje, že v exekucích je 863 tisíc lidí, což je o více než 30 tisíc více než v roce 2016. Z toho 493 tisíc osob má tři a více exekucí, přičemž deset a více exekucí je na 151 tisíc dlužníků a 120 tisíc povinných je starších 60 let.

„Nemají šanci se z toho sami nikdy dostat,“ poznamenal Pelikán.

Dražby bytů s otazníkem

Oddlužení s tzv. nulovou variantou, kdy by dlužník nemusel vrátit nic a exekuce na něj by byly zastaveny, mají podle Pelikána několik podmínek.

Insolvenční správce zajistí, aby byl nad dlužníkem prodán zbytný majetek, což ale nutně nemusí být byt. „Nechceme z lidí dělat bezdomovce, stejně bychom jim museli pak zajistit adekvátní ubytování,“ vysvětlil Pelikán.

Následně dlužník bude muset sedm let vyjít s oficiálním příjmem šest až devět tisíc měsíčně, hradit insolvenčního správce, a soud mu může uložit sociální práce. Celý jeho spis by byl veřejný.

Insolvenční správce také podle Pelikána bude muset zkoumat tři roky nazpět poctivý záměr. To znamená, zda si dlužník nepůjčoval účelově a například nepřevedl peníze na nějaké příbuzné. Soud může oddlužení kdykoliv zrušit.

Po absolvování sedmiletého procesu oddlužení by dlužník mohl znovu využít možnosti odpuštění po deseti letech.

Neplatiči v bytových domech separátně

V praxi je to ale tak, že insolvenční správci nemají mnoho kapacit podrobně zkoumat reálnou situaci dlužníka, zda třeba nemá černé příjmy. Oddlužení probíhá od stolu a víceméně automatizovaně, formulářově.

Odpouštění dluhů dává Pelikán do souvislosti se subjekty, které půjčují, a dodává, že musejí být opatrnější, že svůj risk už mají v úrocích započítán.

Jenže jsou zde také „nedobrovolní“ věřitelé, třeba společenství vlastníků jednotek v bytových domech, které doplácejí společné poplatky za neplatící sousedy, nebo řemeslníci, jimž někdo dluží za práci. Anebo naopak ti, kteří mají podle rozhodnutí soudu vrátit lidem peníze za to, že svou práci neodvedli a jen zkasírovali zálohy.

„Pohledávky společenství vlastníků se snažíme řešit separátně, to s oddlužením nesouvisí. Ta společenství jsou už dnes v bezvýchodné situaci. Oni se na první místo se svými pohledávkami stejně nikdy nedostanou. Jde o to prosadit jim přednostní právo. A také jsou zde další opatření, třeba sociální dávky na bydlení,“ reagoval Pelikán.

A co řemeslníci? Podle Pelikána patří mezi dobrovolné věřitele. Tvrdí, že je na nich, koho si vyberou, pro koho budou pracovat. „Chtějí peníze předem, to je normální. Pokud je nějaký věřitel finančně negramotný, aby si to zajistil, že mu zaplatí, je to do značné míry jeho problém,“ prohlásil ministr. Nedobrovolní věřitelé jsou podle něho například oběti trestných činů. „Na ně novela myslí a budou přednostní věřitelé,“ konstatoval Pelikán.