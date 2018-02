„Situace je taková, že kvůli incidenční žalobě Vítkovic je zpochybněn proces nabytí majetku, tím pádem znejistěla naše financující banka, znejistěli jsme i my, protože doposavad jsme to financovali ze svých prostředků,“ vysvětlil jednatel Vítkovických strojíren Michal Pivoda.

„A protože Vítkovické strojírny, když začínaly, tak začínaly z nuly, bez jakékoliv zakázky, ty dnes zaplať Pán Bůh máme a přichází nové a nové, tak nejsou schopny vlastní činností si vyprodukovat finanční prostředky. Takže pokud bychom měli vyplatit mzdy, tak Vítkovické strojírny na mzdy nemají a musel by ty peníze někdo půjčit. A protože mají všichni právní nejistotu, tak tam ty peníze nikdo nechce. Ani my, ani banka,“ nastínil.

Pivoda nezastírá, že situace je zlá, věří však, že se zlepší. „Do konce února přijmeme nějaké řešení a jsem přesvědčen, že lidi peníze dostanou,“ řekl a zopakoval, že Vítkovické strojírny jsou závislé na externích penězích a žaloba všechny externí přispěvatele znervózňuje.

Žalobu podaly Světlíkovy Vítkovice



Žalobu proti firmě podala společnost Vítkovice podnikatele Jana Světlíka. Chce tak zneplatnit prodej Kotlárny a Mostárny patřících v minulosti do vítkovické dceřiné společnosti Vítkovice Power Engineering (VPE), která je v konkurzu od srpna 2017.

Insolvenční správce David Vandrovec začal poté majetek VPE rozprodávat. Obě divize VPE, Kotlárnu a Mostárnu, koupila společnost Taxton Property, což schválil věřitelský výbor i soud. Později obě přešly na pražskou firmu Vítkovické strojírny. Incidenční žalobu, kterou byl prodej obou divizí VPE napaden, podaly Vítkovice letos v lednu.

Eva Kijonková, mediální zástupkyně skupiny Vítkovice Machinery Group, počátkem února uvedla, že se tak stalo kvůli dlouhodobému neplacení závazků. Podle ní narostly dluhy minimálně na 20 miliónů. Incidenční žalobou chtějí Vítkovice ochránit svá práva.

Odbory stojí za zaměstnavatelem



„Domníváme se, že části VPE byly prodány v rozporu s rozhodnutím soudu,“ zdůvodnila Kijonková. Na podporu Vítkovických strojíren zorganizovaly odbory 9. února protestní pochod z firmy před ředitelství Vítkovic. Odbory zatím za zaměstnavatelem stojí.

„Čekáme do posledního, pak uvidíme, říkalo nám dneska vedení, že ve čtvrtek rozhodne, co bude dále,“ sdělila Jarmila Bartošová, předsedkyně jedné ze dvou odborových organizací ve firmě. Přiznala, že podnik nakonec může skončit v insolvenci. „Až tak tragické by to mohlo být,“ potvrdila.

Přesto odbory o protestech zatím neuvažují. Jsou totiž stejně jako vedení firmy přesvědčené, že vše zavinila incidenční žaloba ze strany Vítkovic. Podle Bartošové jsou však už lidé nervózní a bojí se.

„Je to hodně špatné. Lidi špatně reagují, už jsme v tom moc dlouho, napřed insolvence, teď problémy s novým zaměstnavatelem. Lidé začínají být nervózní, neví, co se děje, nemají peníze,“ povzdychla si.