„Jsme připraveni podniknout rychlé a odpovídající kroky, pokud náš export nepříznivě zasáhnou obchodní omezení ze strany USA,” uvedl v úterý mluvčí šéfa Evropské komise Jeana-Claudea Junckera. Neposkytl ale žádné informace o konkrétní podobě těchto kroků.

Brusel ale podle informací DPA už od loňského léta pracuje na seznamu amerických produktů, na které by mohla být v reakci na obchodní restrikce ze strany Spojených států uvalena dodatečná cla. Kromě bourbonu a motocyklů jsou na tomto seznamu podle DPA také například brambory a rajčata či rum a pomerančová šťáva.

Podle listu Frankfurter Allgemeine Zeitung jsou na seznamu produkty, které jsou důležité pro volební obvody podporovatelů amerického prezidenta Donalda Trumpa. Společnost Harley-Davidson například sídlí ve státě Wisconsin, ze kterého pochází republikánský předseda americké Sněmovny reprezentantů Paul Ryan. Bourbon se vyrábí hlavně v Tennessee a v Kentucky, což je domovský stát šéfa republikánské většiny v Senátu Mitche McConnella.

Trump chce chránit domácí výrobce



Americké ministerstvo obchodu minulý týden navrhlo Trumpovi několik možností, jak omezit dovoz výrobků ocelářského a hliníkárenského průmyslu. Varianty sahají od globálních sazeb na všechny výrobky ze všech zemí až po kvóty, které by vycházely z předchozích dodávek do USA.

Očekává se, že Trump o možném omezení dovozu oceli do Spojených států rozhodne do 11. dubna. „Dali jsme americké vládě na nejvyšší úrovni jasně najevo, že by nás opatření týkající se průmyslu EU hluboce znepokojila,” uvedl Junckerův mluvčí.

Trump sliboval ochranu amerických výrobců už ve volební kampani. Podepsal už uvalení cel na dovoz solárních panelů a velkých praček, které zasáhne nejvíce hlavně asijské exportéry. Sliboval také uvalení dvacetiprocentních cel na dovoz z Mexika, peníze by použil na dostavbu zdi na jižní hranici USA.