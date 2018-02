Populární jsou zejména piva IPA (Indian Pale Ale) a APA (American Pale Ale). Kolem 50 až 60 pivovarů pak podle Šuráně nechává piva vyzrávat v sudech po jiném alkoholu, například po koňaku. Objevují se také kyselá piva, takzvaná sour beer.

Stejně jako v minulosti některé minipivovary přesáhly výrobu 10 tisíc hektolitrů piva, od které již nejsou označovány jako minipivovary. Příkladem je třeba pivovar Koníček ve Vojkovicích.

„Rosteme jako každý rok. Z čísel, které jsou kolem nás v Evropě, odhadujeme, že budeme růst ještě deset let,” uvedl svazový prezident.

Celoevropský a celosvětový trend je podle něj zřejmý – craft pivovarů, jak se minipivovarům také říká, bude přibývat a přibývat.

Svaz chce zjednodušit podmínky podnikání



Svaz by si přál, aby se do budoucna zjednodušily administrativní podmínky pro toto podnikání, zejména aby byla možnost platit spotřební daň paušálně po měsíci a aby minipivovary nemusely každoročně prokazovat ekonomickou stabilitu firmy.

Dosáhnout zjednodušení administrativy se snaží svaz dlouhodobě, už před několika lety uváděl, že administrativní povinnosti podle analýzy svazu zaberou pracovníku minipivovaru 42 dní ročně. Za loňský rok zaplatily minipivovary na spotřební dani 57,6 miliónu korun.

Předloni spotřeba piva v Česku stagnovala na 143 litrech na hlavu a jeho export do zahraničí meziročně vzrostl o 4,5 procenta. Tehdejší výroba českých pivovarů byla rekordní, meziročně stoupla o 1,9 procenta na 20,5 miliónu hektolitrů piva a nealka.

Z hlediska exportu se nejvíce piva vyvezlo na Slovensko, do Německa a do Polska. Ze zemí mimo Evropskou unii do Ruska, Koreje a Spojených států. Finální výsledky za loňský rok pivovarský svaz ještě nezveřejnil.