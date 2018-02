Klienti směnáren by mohli do dvou hodin odstoupit od smlouvy

Práva klientů směnáren by se mohla rozšířit. Poslanci Starostů a nezávislých (STAN) v novele o směnárenské činnosti navrhli, aby lidé získali možnost od smlouvy o směně peněz do dvou hodin odstoupit. Novinka by měla ochránit zejména turisty před směnárnami, které nabízejí nestandardní kurzy. Novelu nejprve posoudí vláda, rozhodne o ní parlament.