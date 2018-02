Vytvoření analýzy zadal DPP v loňském roce. „Není to snaha oslabit význam stavby trasy D, ta je prioritní, ale zahájit projektovou přípravu. Pro rozvoj Letňan a Čakovic je to důležité řešení, které odlehčí dopravě,” řekl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD).

Ten studii komentoval také na Twitteru. „Metro C do Čakovic se určitě prodloužit musí, studii metra A na letiště případně zadáme až v březnu, pokud stát nepřijde s uvěřitelnou variantou stavby železnice na letiště,” napsal.

Při prodloužení trasy C by první na trase byla hloubená stanice Sídliště Letňany vybudovaná podél Tupolevovy ulice, a to v hloubce 11,4 metru. Využívat by ji mohli místní obyvatelé i zákazníci a zaměstnanci nedalekého obchodního centra. Rovněž hloubená by byla stanice Nové Letňany u ulice Veselská, kde by byla 19 metrů pod povrchem. Obsloužila by oblast severní části sídliště. Konečná v Čakovicích by byla jako jediná ražená a v hloubce 28,6 metru.

Konečně mám na stole relevantní podklady pro diskuse o prodloužení pražského metra. Metro C do Čakovic se určitě prodloužit musí, studii metra A na letiště případně zadáme až v březnu, pokud stát nepřijde s uvěřitelnou variantou stavby železnice na letiště #prazskemetro @PrahaEU pic.twitter.com/mX04mC6hgD — Petr Dolínek (@DolinekPetr) February 13, 2018

Metro by do Čakovic podle materiálu sice dojelo zhruba stejně rychle jako vlak, jemuž to trvá 22 minut, ale mělo by výrazně kratší intervaly než železnice.

Variantou jsou jen dvě stanice



Analýza zahrnuje celkem pět možných variant vedení trasy, z nichž je v dokumentu preferována tato. Tři varianty počítají se třemi stanicemi, zbylé dvě pak pouze se dvěma. Nejdelší z nich má mít trasu dlouhou 4,18 kilometru a nejkratší by měla 2,74 kilometru.

Na trase metra C se z Ládví do Letňan jezdí od 8. května 2008. U stanice je autobusový terminál, avšak v minulosti byla často kritizována, neboť stojí mimo zástavbu. Samotná linka C má 22,425 kilometru a je na ní 20 stanic. Dojet z Letňan na Háje, tedy z konečné na konečnou, trvá 36 minut. Úsek mezi stanicemi Florenc a Kačerov je nejstarší součástí pražského metra a do provozu byl uveden 9. května 1974.

Pro srovnání, náklady na vybudování budoucí trasy D s deseti stanicemi se odhadují na 50 miliard korun. Trasa D plánovaná mezi Náměstím Míru a Depem Písnice se ale musí potýkat s náročnějším, hustěji zastavěným územím, než prodloužení trasy C na okraji města.

Praha naposledy zprovoznila před asi třemi lety úsek trasy A z Dejvic do Motola.