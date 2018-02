V Temelíně zavezli palivo. Reaktor prvního bloku do sítě připojí v březnu

Tři dny, dvacet čtyři hodin denně. Tak dlouho trvalo zavážení paliva v Jaderné elektrárně Temelín do reaktoru prvního bloku. Odborníci do něj umístili přesně sto šedesát tři palivových souborů. V současné době probíhá zavírání reaktoru, který se do sítě připojí v první polovině března.