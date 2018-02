„Ani po jednání Vrchního soudu v Olomouci, který zrušil předběžné opatření, se Uber do Brna nevrátil,” potvrdil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Zvažujeme, kdy a za jakých podmínek se do Brna vrátíme mluvčí Uberu Miroslava Jozová

V Brně začal Uber jezdit loni v únoru, už v dubnu krajský soud zakázal jeho služby předběžným opatřením. Argumentoval tím, že Uber funguje podobně jako taxi, ale nesplňuje zákonné požadavky kladené na taxikáře. Předběžné opatření vzápětí zrušil Vrchní soud v Olomouci, soudci na kraji ale doplnili potřebné náležitosti a v létě vydali předběžný zákaz znovu. Soudní ping-pong pokračoval a vrchní soud v říjnu předběžné opatření definitivně zrušil.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Protest taxikářů v Praze z policejního vrtulníku

„V Brně můžeme podle rozsudku znovu službu spustit. Nyní zvažujeme, kdy a za jakých podmínek se do Brna vrátíme,“ řekla Novinkám mluvčí Uberu Miroslava Jozová.

V Brně předtím podal podnět krajskému soudu k zákazu Uberu magistrát společně s brněnskou taxikářskou firmou Lido Taxi.

Náměstek: Uber se staví nad zákon



„Jako státní správa jednoznačně dospěli k tomu, že Uber v Brně porušuje zákon,“ řekl Novinkám náměstek brněnského primátora Matěj Hollan (Žít Brno).

„Brno se musí řídit podle zákona, který stanovuje podmínky pro taxíky, což Uber je, jak naposledy řekl Soudní dvůr EU, jaká pravidla stát nastaví pro toto podnikání, taková budeme vyžadovat. Pro vlastní názor v tom bohužel žádný manévrovací prostor není,” dodal.

Podle něj Uber může jít cestou zaměstnávání licencovaných taxikářů, jako to dělá například konkurenční Liftago. „V Berlíně, kde jsem před rokem byl, jsem cestoval Uberem, který byl normálně označen jako taxi a dodržoval zákon. Ta firma to umí, jen se jí nechce a staví svůj byznys na tom, že je nad zákonem - a to jako státní správa nemůžeme tolerovat,“ dodal Hollan.

Proti Uberu protestují taxikáři v řadě zemí světa, nejen v Česku. Na snímku lednový protest ve středoamerickém Salvadoru.

FOTO: Jose Cabezas, Reuters

V Praze proti Uberu od čtvrtka protestují taxikáři, kteří jej označují za nekalou konkurenci. Úřady se shodují, že Uber porušuje pravidla, ministerstvo dopravy regulaci zákonem teprve připravuje, což kritizuje magistrát.

Podle pražského magistrátu se návrh na předběžné opatření bohužel nestihl dát včas. Argumentuje tím, že soudy jako lhůtu pro jeho uznání tolerují nejvýše zhruba rok od vzniku daného problému. Je to dáno samou podstatou předběžného opatření, které má sloužit jako nástroj rychlého opatření do doby, než rozhodnou soudy.

Pokuty nezabírají



„V Praze začal Uber fungovat v roce 2014, ale tehdejší vedení radnice to v té době nevyhodnotilo jako takový problém, čemuž se ale nelze divit, protože ještě nebyla ta negativní zkušenost a ani sami taxikáři ještě netušili, kam to celé bude směřovat,” řekl Novinkám mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Později tedy v Praze soud návrh na nařízení předběžného opatření zamítl, neboť bylo podle názoru soudu příliš pozdě na to, aby situace byla řešena právě formou předběžného opatření. „Brno, kde Uber začal působit teprve loni, už mělo pražské zkušenosti, a proto mohlo od počátku podnikat takové kroky,” dodal mluvčí.

Úředníci magistrátu řidiče Uber bez potřebných dokladů a taxametru pokutují, přiznávají ale, že se pokuty míjejí účinkem, protože je Uber řidičům údajně proplácí. To Uber jednoznačně nepopřel.

Praha prohrála jeden soud s řidičem Uber, který se bránil pokutě. Nejvyšší správní soud ale později dal za pravdu městu. Praha tvrdí, že nechce Uber zakázat, protože konkurence pomáhá snižovat ceny a zkvalitňovat služby. Firma ale musí dodržovat platná pravidla.