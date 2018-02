Společnost Takata se dostala do finančních potíží kvůli vadným nafukovačům airbagů, které jsou spojovány s nejméně 21 úmrtími a stovkami zraněními v různých částech světa. Vadné airbagy mohly při aktivaci vymrštit do vozu části kovu. Skandál rovněž vyústil v největší svolávání vozů do servisů v americké historii. Japonská firma a její americká sekce TK Holdings Inc byly přinuceny požádat o ochranu před věřiteli.[celá zpráva]

Společnost také přestala vyrábět airbagy [celá zpráva]

Dohoda s věřiteli a poškozenými občany odstranila hlavní překážku plánu restrukturalizace společnosti. V rámci vypořádání budou soudní spory vyřešeny prostřednictvím svěřeneckého fondu. Klíčem k plánu je prodej většiny aktiv za 1,6 miliardy dolarů (33 miliard Kč).

Na dohodu přistoupilo 13 automobilek včetně General Motors Co, Ford Motor Co, Toyota Motor Corp amerických poboček společností Honda Motor Co Ltd a Volkswagen AG.