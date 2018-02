Průměrná tržní cena bytů ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku vzrostla o 3,1 procentního bodu, meziročně byty podražily o 12 procentních bodů. Podle srovnání Eurostatu v minulém roce byty v Česku zdražovaly nejrychleji ze zemí EU.

Ceny rodinných domů se během posledního čtvrtletí zvyšovaly o něco pomaleji, a to o dva procentní body, oproti loňsku stouply o 7,5 bodu, vyplývá ze statistik HB INDEX, s jehož pomocí banka sleduje ceny realit od roku 2010. Poprvé od začátku sledování mezi čtvrtletími nezdražily pozemky, jejichž ceny přitom předtím rostly nejsvižněji. V meziročním srovnání nicméně cena pozemků stoupla o víc než čtyři procentní body.

Nejvyšší nárůsty cen si připsaly byty v Olomouckém a Středočeském kraji a v Praze Petr Němeček, Hypoteční banka

Ve zprávě banka odhaduje, že ceny rezidenčních nemovitostí i nadále porostou, avšak tempo růstu se již zmírní. Zejména v Praze se totiž ceny cihlových bytů i v širším centru stávají pro běžné kupující nedostupnými. I přes relativně výhodné podmínky financování na trhu už poptávka začala oslabovat.

„Tempo růstu cen bytů v druhé polovině roku 2017 oproti prvnímu pololetí mírně zpomalilo. Nejvyšší nárůsty cen si v posledním kvartále připsaly byty v Olomouckém a Středočeském kraji a v Praze. Ceny bytů rostly i ve všech ostatních krajích vyjma Jihočeského,“ uvedl Petr Němeček z Hypoteční banky.

Podle dat nadále platilo, že ceny starších panelových bytů rostly více než bytů cihlových. Největší zájem přetrvával u bytů kategorie 2+1 respektive 2+kk.

„Samostatnou kapitolu opět tvořil vývoj na trhu bytů v Praze. Zde došlo ke zpomalení růstu cen starších bytů. Cena nových projektů naopak začíná až od 70 000 korun za metr čtvereční,“ dodal. Kvůli vysokým cenám se více novostaveb prodává ve středočeských lokalitách.

„Růst cen pozemků se na sklonku roku prakticky zastavil, a to i přes stabilní poptávku. Částečně je to způsobeno i tím, že vysoké ceny pozemků v okolí velkých měst začaly vytlačovat poptávku do vzdálenějších lokalit,“ uzavřel Němeček.