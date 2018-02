Na problém vrácení zboží z Číny si stěžovala například zákaznice, která na webu Topstarfashion zakoupila večerní šaty. Zboží zaplatila předem, šaty jí dorazily, ale nebyla s nimi spokojená. Hned následující den proto kontaktovala prodávajícího s tím, že chce zboží vrátit a ať pošle adresu, kam je možné zboží poslat - na svém webu ani u potvrzení objednávky ji totiž neuvádí a faktura s adresou nedorazila.

„Bylo mi na mail odpovězeno, že zboží do e-shopu nelze vrátit, protože bylo dodáno na mou adresu z Číny, a proto mám možnost je vrátit zase pouze do Číny. Nabídli mi sice slevu na zboží, ale tuto odmítám, protože zboží je pro mě nepoužitelné, ač se slevou,” napsala na stránku stížností zákazníků dTestu. Kritizovala také pomalou komunikaci firmy.

„Paní jsme nenapsali, že reklamovat nemůže, jak se zmínila ve stížnosti,” reagoval na dotaz novinek e-shop. Dodal, že stížnost už vyřídil, zákaznici adresu pro vrácení zboží poslal a vrátil i peníze. Na e-maily prý firma odpovídá do 48 hodin a i dříve.

Pro spotřebitele není důležité, zda je zboží dodáváno z Číny či nikoliv, ale s jakým subjektem smlouvu uzavírá Lukáš Zelený, dTest

Novinkám si na výše zmíněnou výmluvu ohledně vracení zboží z Číny ale stěžoval i další zákazník. I v jeho případě až po opakovaném naléhání firma adresu pro vrácení zboží v Česku poskytla. Část méně vytrvalých kupujících ale může tato taktika od reklamace odradit.

S podobnými stížnostmi se dTest setkává opakovaně. Vedle e-shopu Topstarfashion, který provozuje společnosti Trinitex, si na obdobné praktiky spotřebitelé často stěžují i u společnosti Ateli, která provozuje e-shop postovnezdarma.cz. Česká obchodní inspekce zase zaznamenala obdobnou stížnost na internetový obchod MamaSvet.cz. Firma ale používání zmíněné praktiky popřela.

„Ne, opravdu nikdy zákazníkům neříkáme, že musí vrátit zboží do Číny,” řekla Novinkám Michaela Lauseckerová za MamaSvet.cz. Dodala, že pokud zákazník není spokojen, nabízí v určitých případech slevu na zboží a zboží si zákazník může ponechat. Pokud slevu odmítne, vracíme peníze v plné výši.

„Pro spotřebitele není důležité, zda je zboží dodáváno z Číny, či nikoliv, ale s jakým subjektem smlouvu uzavírá. Jelikož uzavírá smlouvu s českým podnikatelem zaměřujícím se na český trh, potom se na něj vztahují práva a povinnosti dle českého práva,” řekl Novinkám Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTest. To znamená, že spotřebitel má nárok do 14 dnů zboží nakoupené v e-shopu vrátit i bez uvedení důvodu a dostat zpět peníze.

Zprostředkovatel má jiná pravidla



Podle České obchodní inspekce je situace odlišná v případě, kdy e-shop nakupuje a prodává, nebo je pouze zprostředkovatelem.

„Pokud je daný podnikatel pouze zprostředkovatel koupě zboží z jiné země a spotřebitel je o tom jasně informován, tedy spotřebitel může při běžné obezřetnosti rozpoznat, že nejde o klasický e-shop, ale jen o zprostředkovatelskou činnost, tak je to přípustné. Kupní smlouva pak bude uzavřena s podnikatelem z jiné země, v tomto případě tedy Číny, a nelze tu spoléhat na úspěšné uplatnění práv vyplývajících z českého právního řádu,“ řekl Novinkám mluvčí České obchodní inpekce Jiří Fröhlich.

V takovém případě, pokud jde o reklamace vad či odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů, musí to uplatnit vůči skutečnému prodejci, nikoli vůči zprostředkovateli. O tom by měl ale prodejce spotřebitele jasně informovat předem.

Nekalá obchodní praktika?



„Jiné by to bylo u případů, kdy určitý web se snaží působit napřed jako běžný e-shop, ale pak, při uplatnění nějakých práv spotřebitelem, se odvolává na to, že uzavírání kupních smluv pouze zprostředkovává. Tady může být jednak takové jednání kvalifikováno jako klamavá obchodní praktika, a také by mohl být daný provozovatel webu pojímán při uplatnění práv jako prodejce, nikoli jen zprostředkovatel,” dodal Fröhlich.

Podle Zeleného se ale podnikatel povinnosti nemůže zbavit ani tím, že bude prohlašovat, že spotřebitel neuzavírá smlouvu kupní, ale smlouvu zprostředkovatelskou. Upozorňuje na ustanovení zákona, podle kterého se má právní jednání posuzovat podle svého obsahu. „Má-li být určitým právním jednáním zastřeno jiné právní jednání, posoudí se podle jeho pravé povahy,“ cituje jeden z paragrafů.

„Je tedy naprosto marginální, že si firma Trinitex smlouvu nazve jako zprostředkovatelskou, jelikož má všechny znaky smlouvy kupní. Dle našeho názoru by se mohlo jednat o nekalou obchodní praktiku, kterou by mohla pokutovat Česká obchodní inspekce až do výše pěti miliónů korun,“ je přesvědčen Zelený.

Do hodnocení konkrétního webu se mluvčí ČOI pouštět nechtěl, dokud nebude po podání podnětu známý výsledek kontroly.

Topstarfashion se ve vyhledávačích střídavě prezentuje jako e-shop a zprostředkovatel, nicméně v obchodních podmínkách na webu jasně uvádí možnost vrácení zboží do 14 dnů.