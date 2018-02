Poté, co město oba objekty v roce 2016 od Bauhausu odkoupilo za 80 miliónů korun, to zatím vypadá tak, že historická Jatka se dočkají rekonstrukce podle návrhu polského architekta a hobbymarket bude podle informací Práva zdemolován.

Ale až poté, co bude oprava Jatek dokončena, aby se do nich z hobbymarketu mohla přestěhovat městská galerie současného umění PLATO, která v něm najde azyl letos na jaře. Před svou pomyslnou smrtí tak hobbymarket ještě zažije poslední vzkříšení, protože ho na pár let oživí městská galerie, což je jistě unikátní experiment v rámci střední Evropy.

Jatka budou proměněna dle návrhu polského architekta Roberta Konieczneho ze studia KWK Promes.

Místo Bauhausu nové byty či administrativní budova

„Úvahy města jsou v současnosti takové, že po dokončení rekonstrukce Jatek, z nichž se stane městský skvost, by obchodní objekt Bauhausu nekorespondoval s tím krásným okolím. Takže představa toho, že by měl být zdemolován, je reálná,” sdělil Právu náměstek primátora Zbyněk Pražák (KDU-ČSL).

„Měla by tam vzniknout jiná stavba. Jestli bude města, jiného zřizovatele či komerční, o tom nebylo rozhodnuto. Ale dokážu si tam představit administrativní budovu magistrátu, ale i bytovou výstavbu Moravské Ostravy,“ dodal s tím, že proto se oprava Bauhausu změnila tak, aby stála co nejméně.

Hobbymarket měl být opraven na dalších 50 let

Ještě vloni totiž chtělo město hobbymarket opravit za zhruba 25 miliónů korun, aby vydržel dalších 50 let. Veřejnou zakázku na zhotovitele stavby ale pak radnice zrušila a dohodla se s galerií na tom, že se o opravy objektu postará PLATO samo.

Bauhaus stojí v sousedství historických Jatek, která jsou před rekonstrukcí.

„Na práce jsme od města dostali čtyři milióny korun, teď se ještě budou dělat drobné věci do infrastruktury kolem nějakých 700 tisíc korun, které nám tento týden schválili radní. Myslím, že ta částka je adekvátní k tomu, že objekt budeme dočasně využívat čtyři až pět let, než budou opravena Jatka,“ sdělil Právu ředitel galerie Marek Pokorný.

Objekt je ve špatném stavu

Podle něj město udělalo dobře, že velkou rekonstrukci hobbymarketu zrušilo, jelikož objekt nemá dlouhodobou budoucnost. „Aby se uvedl do nějakého stavu, který odpovídá současným normám zejména z pohledu energetického a ekologického, tak by ta investice do něj musela být v mnoha desítkách miliónů korun,“ podotkl Pokorný s tím, že na objektu se nyní dělají jen takové opravy, které umožní otevření galerie v dubnu pro veřejnost.

„To znamená, že se opravuje tak, aby byla splněna bezpečnost a využitelnost objektu. Aby do něj neteklo a dal se vytopit, tedy například opravujeme střechu a bude spuštěn parovod,“ upřesnil Pokorný.

Společnost Bauhaus Jatka odkoupila v roce 1994 od centrálního obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za více než 38 miliónů korun i s přilehlými pozemky, na kterých vybudovala právě svůj hobbymarket. Ten pak v roce 2013 uzavřela. Ostrava dlouho o odkup zchátralých Jatek usilovala, což se ale i s budovou Bauhausu podařilo v roce 2016. Podle posledního znaleckého posudku mají Jatka vybudovaná v roce 1881 hodnotu více než 90 miliónů korun.