Americký Uber v Česku nabízí svezení i řidiči bez taxikářské licence, auta nemají taxametr, nejsou evidovaná jako vozy taxislužby, řidičům chybí zkouška z místopisu. Klasičtí taxikáři proto Uber označují za nekalou konkurenci.

„Je to skandál a ostuda, že se neměří všem stejným metrem,“ řekla Krnáčová na konferenci, kde se sešli zástupci ministerstev, taxikářů, Uberu a dalších platforem jako Taxify či Liftago. Na vině jsou podle Krnáčové špatné zákony, kterými se musí metropole řídit. Viní minulou vládu, a hlavně ministerstvo průmyslu a obchodu. Podobný problém je podle ní chybějí regulace sdíleného ubytování Airbnb.

Primátorka Adriana Krnáčová (ANO)

FOTO: Milan Malíček, Právo

Na adresu klasických taxikářů primátorka řekla, že ani jejich služby nejsou zdaleka bez problémů. V posledních letech se podle ní situace nicméně zlepšila.

„Když funguje nelegálně, tak Uber vypněte,“ vyzývali zástupci provozovatelů klasické taxislužby. Podle zástupců ministerstev to ale stát udělat nemůže, žádné takové „tlačítko“ nemá.

Šéf Sdružení českých taxikářů David Bednář oznámil, že se ve čtvrtek 8. ledna budou konat další protesty, na které taxikáři již dříve upozornili. Jakou přesně budou mít formu a zda během dne hodlají blokovat dopravu, ale zatím nechtěl říci.

Když něco vypadá jako slepice, nejspíš to bude slepice primátorka Adriana Krnáčová o tom, zda je Uber taxislužba

Soudní dvůr Evropské unie (EU) loni v prosinci rozhodl, že americká digitální platforma Uber poskytuje přepravní služby, a členské státy ji tedy mohou regulovat jako tradiční taxislužbu. Uber argumentuje, že není taxislužba, ale nabízí spolujízdu. Má jít tedy o služby informační společnosti, které jsou regulované jinak. Uberu a tzv. sdílené ekonomiky se v tomto směru minulosti opakovaně zastala Evropská komise.

Podle Jaroslava Kukačky z odboru taxislužby pracovníci magistrátu Uber kontrolují a pokutují. Sankce ale nemají účinek, protože Uber svým řidičům pokuty proplatí a veřejně avizuje, že v případě problémů řidiče „právně zaštítí“.

Digitální taxi platformy v Česku

Americký Uber Pop je platforma představující alternativu k taxislužbám. Řidiči poskytující služby prostřednictvím této aplikace nemusí být licencovaní taxikáři. Aplikace neumožňuje vybrat si konkrétní vůz nebo konkrétního řidiče. Charakteristickým znakem Uberu je takzvaný „price surging“, který cenu vypočítává podle aktuálního stavu nabídky a poptávky. V praxi to znamená, že ve špičce může být cena jízdy výrazně vyšší.

Estonské Taxify spolupracuje jak s licencovanými taxikáři, tak s těmi ostatními, které nazývá „privátními řidiči”. Aplikace neumožňuje vybrat si konkrétní vůz nebo konkrétního řidiče. „Když si u nás cestující objedná řidiče, přijede ten nejbližší,” uvedl šéf Taxify pro Česko a Slovensko Roman Sysel.

Tuzemské Liftago se stylizuje jako kombinace toho nejlepšího z „obou světů“. Spolupracující řidiči musí mít odpovídající oprávnění. Zároveň smějí spolupracovat i s jinými dispečinky nebo platformami. Aplikace umožňuje zvolit si řidiče podle uvážení, například podle ceny. Liftago řidičům neurčuje ceny, takže si řidiči mohou konkurovat.

Slovenský Hopin spolupracuje zhruba se dvěma stovkami licencovaných taxikářů. Aplikace umožňuje objednat taxi podle typu vozu, maximální ceny za kilometr a dalších parametrů jako pohlaví nebo hodnocení řidiče.

Ze srovnání taxislužeb a platforem smluvní přepravy provedeného Spotřebitelským fórem vyšla v Praze nejlépe služba Uber Pop a v Bratislavě pak Hopin a Taxify. [celá zpráva]

Manažer Uberu pro Česko a Slovensko Tomáš Peťovský to na dotaz Novinek jednoznačně nepopřel. „Poskytujeme řidičům veškerou právní pomoc, kterou můžeme,“ uvedl.

Dodal přitom, že Uber chystá určité změny, aby požadavkům vyhověl. Například pro službu limuzínami Uber Black zaměstnává jen licencované řidiče. Taxikáři ale upozornili na to, že těžištěm byznysu Uberu v ČR jsou služby Pop a Select, kde licence nepožaduje. Konkrétní další změny ani jejich časování Peťovský neupřesnil. Nález evropského soudu podle něj firma stále „analyzuje“.

Zákon za dva roky?



Ministerstvo dopravy Uber vyzvalo, aby se v Česku zdržel nelegálních přeprav. Firma ale nereagovala. Regulaci komplikuje to, že zákon o silniční dopravě se nevztahuje na zprostředkovatele taxislužby. To do zákona navrhla přidat Praha, na popud ministerstva průmyslu a obchodu ale tato změna z loni přijaté novely vypadla.

Podle šéfa odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu Jana Havlíka se MPO přiklánělo spíše k tomu, že Uber je službou informační společnosti a pro úpravu by tak byla potřeba notifikace Bruselu. Přiznal, že do vyjádření evropského soudu rezort dlouho neměl jasno, jak se k Uberu správně postavit.

Video

Taxikáři blokovali okolí pražského letiště (archivní video z 2. října 2017)

To Krnáčová kritizovala, podle ní je věc jasná. „Když se něco chová jako slepice, vypadá jako slepice, nejspíš to bude slepice,“ prohlásila. „Víme to teprve od prosince, ani Evropská komise to nevěděla,“ bránil se Havlík. Nyní podle něj budou spolupracovat s ministerstvem dopravy, aby změna proběhla rychle.

Podle poslance a člena hospodářského výboru Patrika Nachera (za ANO), který konferenci moderoval, si ale legislativní proces vyžádá svůj čas, možná rok či dva. Že by se podařilo změnu přijmout ve zkráceném projednávání označil za málo pravděpodobné. „To by tu musel být mimořádný politický tlak a společenská poptávka,“ řekl.

Ministerstvo dopravy chce připravit u silničního zákona větší úpravy, některými hodlá alternativním taxi naopak vyjít vstříc. Taxametr má nahradit aplikace, místo označení taxi uvažuje o nálepkách na vozech. Tyto změny se klasickým taxikářům vůbec nelíbí. Navíc prohlašují, že firmy jako Uber se snaží nelegálními praktikami a cenovým podbízením získat co největší podíl na trhu, aby se tak připravili pro budoucí nástup aut bez řidičů.