Přibližně stejně jako Češi jsou na tom letos Nizozemci, Němci a Slovinci, kteří budou všichni slavit den daňové svobody 23. června.

Nejvíce dnů budou v Evropě pracovat pro stát poplatníci v Lucembursku, kde to bude trvat 271 dní až do 28. září. Ve Francii pracují na stát 208 dní do 26. července a v Belgii o dva dny méně do 24. června.

Naopak v Rumuni, Bulhaři a Švýcaři pracují na stát nejkratší dobu. V Rumunsku připadne den daňové svobody už na 3. května, což znamená, že tamní občané pracují na stát jen 124 dní. V Bulharsku si na den daňové svobody počkají o dva dny déle do 6. května. Hned 7. května pak přestanou na stát vydělávat Švýcaři.

Přibylo hodně změn v daňovém systému



V letošním roce se sice nemění žádná důležitá daňová sazba, změn v daňovém systému je ale poměrně dost, uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek. Zvýšilo se například daňové zvýhodnění na první dítě, začaly platit nižší výdajové paušály pro podnikatele a zpřísnily se podmínky pro získání daňového bonusu, připomněl Marek.

Výběr daní v letošním roce ovlivní také již dříve zavedené kontrolní hlášení a postupně spouštěná elektronická evidence tržeb. „Aniž by se zvyšovaly sazby, roste díky efektivnějšímu výběru celkové inkaso daní, a tedy i indikátory daňového břemene, jako je den daňové svobody,” podotkl Marek.

Poplatníci pociťují nejistotu

Podle ředitelky v daňovém oddělení Deloitte Radky Maškové pociťují poplatníci a plátci dlouhodobě nárůst daňové agendy. Finanční úřady se dříve zaměřovaly na jednotlivosti, v poslední době posuzují celkovou ekonomickou a daňovou situaci poplatníka na základě důkladnější analýzy dat z přiznání a hlášení, uvedla.

„To klade samozřejmě větší nároky na správné nastavení systémů a preciznost poskytovaných dat,” dodala s tím, že mezi daňovými poplatníky trvá nejistota, k níž přispívají časté změny daňových zákonů a nejasné nové daňové legislativy.

Den daňové svobody v Česku vyhlašuje i Liberální institut, který k výpočtu používá odlišnou metodiku než Deloitte. Jak Novinkám sdělil jeho ředitel pro výzkum Martin Pánek, institut své výpočty zveřejní na jaře.