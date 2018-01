Vláda nyní podle zdrojů předpokládá, že míra nezaměstnanosti v letošním roce klesne na 5,3 procenta z loňských 5,7 procenta. Příznivý vývoj ekonomiky a trhu práce by měl podpořit rozpočtové příjmy a zajistit Německu nárůst již tak vysokého rozpočtového přebytku. To by mělo vytvořit větší prostor pro snižování daní a zvyšování rozpočtových výdajů.

Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá i řada českých podniků. V loňském roce se hrubý domácí produkt (HDP) Německa zvýšil o 2,2 procenta, tedy nejprudším tempem za šest let.

Hlavním motorem hospodářského růstu v Německu se v posledních letech staly spotřebitelské výdaje podporované rekordně nízkou nezaměstnaností, stoupajícími reálnými mzdami a nízkými úrokovými sazby. Loni navíc německá ekonomika těžila rovněž z oživení exportu.