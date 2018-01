U aerolinií Easyjet činí rozdíl mezi průměrnou mzdou mužů a žen 52 procent ve prospěch mužů. U společnosti Virgin Money to je 33 procent a u Landbrokes 15 procent.

Statistiky rozpoutaly bouřlivé diskuse. Například velšská labouristická poslankyně Carolyn Harrisová označila výsledky za „nemorální”.

Kate Andrewsová z londýnského Institutu pro ekonomické záležitosti naopak upozorňuje, že za překvapivě vysokými rozdíly stojí různé zastoupení pohlaví na jednotlivých pozicích. „Pokud vůbec, tak Easyjet mírně diskriminuje ve prospěch žen, pokud jde o zaměstnávání pilotů,“ uvedla.

„Ale nesmyslná metrika je nutí zveřejnit 52procentní mzdovou nerovnost, protože 69 procent palubního personálu tvoří ženy, což jejich mzdový průměr táhne dolů,“ vysvětlila Andrewsová. Naopak mezi piloty, kteří jsou placeni nejlépe, převažují muži.

Firma Landbrokes uvedla, že rozdíl v průměrné mzdě tkví ve větším zastoupení mužů v seniorních pozicích. Společnost Virgin Money podle BBC zase uvedla, že si je jista, že muži a ženy dostávají za stejnou práci stejné peníze.

Consider the incentive now. If employers are going to be punished for hiring lots of women into the roles they apply for, the incentive would be to *hire fewer women*, (particularly at the graduate level, where salaries will be lowest), or contract the work out. #paygap