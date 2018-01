Hospod zaniklo nejméně za pět let. Navzdory zákazu kouření

V uplynulém roce v pohostinství ubylo 953 živností. To je nejméně za pět let. Vyplynulo to z analýzy společnosti CRIF. V loňském roce bylo v pohostinství založeno nebo obnoveno 16 420 živnostenských oprávnění, zatímco činnost ukončilo nebo přerušilo 17 373 provozovatelů hospod a restaurací.