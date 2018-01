Některé hosty poté, co se ochladilo, vyhnal z hospod zákaz kouření, který platí od 31. května minulého roku. Stovky malých hospod zejména na venkově skončily.

Mění se ale i zvyklosti Čechů a řada lidí si raději vypije pivo doma. Navíc pivo v lahvích či plechovkách je oproti točenému i výrazně levnější. Stoupá i obliba nealkoholického piva, jehož spotřeba dlouhodobě roste.

V zimě je ještě hůř



V létě přitom kuřáci hojně využívali předzahrádky restaurací. Poté, co se ochladilo, se ale nikomu postávat venku před hospodou a kouřit nechce.

Z národa s tradiční hospodskou pivní kulturou se stáváme spíše zemí plechovkového piva Martina Ferencová, výkonná ředitelka ČSPS

„V zimních měsících jsou tak lidé odkázáni na konzumaci čepovaného piva pouze uvnitř restaurací. Některé lidi to může ještě více podpořit v pití piva v lahvi či plechovce doma nebo u souseda v garáži. Z národa s tradiční hospodskou pivní kulturou se stáváme spíše zemí plechovkového piva,“ potvrdila Právu výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven (ČSPS) Martina Ferencová.

„Jednou týdně jsem s pár kamarády chodil na pivo. Většina z nás kouří. Když bylo teplo, tak jsme poseděli venku na zahrádce a zákaz kouření nám moc nevadil. Teď je to ale jiné. Přece nebudeme v mrazu či dešti stát s cigaretou venku. Tak jsme návštěvy hospody zrušili. Koupíme si pár lahváčů a vypijeme je doma. Navíc je to i podstatně levnější,“ svěřil se Právu padesátiletý Milan z Prahy.

Změnu chování spotřebitelů a jejich přechod od točeného k pivu lahvovému nebo plechovkám potvrzují i pivovarníci.

Například z hlediska prodeje točeného piva bývalo tradičně úspěšné září, kdy si lidé ještě užívali babího léta. Loni se to změnilo. Pípami v restauracích a hospodách proteklo v září o 16 procent piva méně než ve stejném období předloni. Za leden až září 2017 pak podle posledních údajů Českého svazu pivovarů a sladoven (ČSPS) klesl meziročně prodej točeného piva o 4,2 procenta.

Například Pivovar Zubr zaznamenal největší pokles prodeje sudového piva loni od září do prosince, kdy provozovatelé restaurací uzavřeli letní zahrádky, které po zákazu kouření zaplnili kuřáci. Odbyt sudového piva v posledním čtvrtletí 2017 klesl o 10 až 15 procent.

„Do té doby jsme byli víceméně na předloňské skutečnosti,“ uvedl ředitel Pivovaru Zubr Tomáš Pluháček.

Celkem loni pivovar Zubr uvařil 255 000 hektolitrů piva, což je stejné množství jako předloni. Zatímco u čepovaného piva došlo k celkovému poklesu odbytu o tři procenta, zvýšil se prodej piva v lahvích a plechovkách. Dařilo se i exportu, který vzrostl o 10 procent.

Export roste



Z celkového objemu piva dodaného na český trh se podle ČSPS za leden až srpen 2017 vypilo v restauracích a hospodách 39 procent piva, 61 procent se pak prodalo v obchodech v obalech. Přitom jen prodej plechovkového piva meziročně vzrostl o neuvěřitelných 46 procent. Podle Ferencové bude mít ČSPS kompletní výsledky výstavu pivovarů a informace o situaci na českém pivním trhu za loňský rok až v dubnu.

„Z pohledu pivovarů očekáváme, že výstav piv bude obdobný jako v loňském roce. Pokračovat bude boom minipivovarů, ty ale nepřesáhnou tříprocentní podíl na výstavu piv. I přesto, že rádi zkoušíme nové chutě, řada Čechů vnímá tradiční český ležák jako nejlepší a ráda se k němu vrací. I proto odhadujeme, že zájem o něj poroste,“ uvedla Ferencová.

Předloni spotřeba piva v Česku stagnovala na 143 litrech na hlavu a jeho export do zahraničí meziročně vzrostl o 4,5 procenta. Loňská výroba českých pivovarů byla rekordní, meziročně stoupla o 1,9 procenta na 20,5 miliónu hektolitrů piva a nealka. Z hlediska exportu se nejvíce piva vyvezlo na Slovensko, do Německa a Polska. Ze zemí mimo Evropskou unii pak do Ruska, Koreje a Spojených států.