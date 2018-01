V závodě v Michiganu chce FCA od roku 2020 vyrábět model těžkého nákladního pickupu Ram, který se v současnosti vyrábí v Mexiku. V Mexiku chce nadále automobilka vyrábět komerční vozy určené pro globální trhy. V americkém závodě by nově mělo vzniknout 2500 pracovních míst.

Automobilka se rozhodla přesunout výrobu, protože se obává, že by Spojené státy mohly odstoupit od Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA). To by znamenalo, že automobilka bude muset platit za vozy vyrobené v Mexiku a dovozené do USA clo 25 procent.

Zavedení cel je plánem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který ve své kampani volal po tom, že americké výrobky by se měly vyrábět doma v USA. Zhruba 90 procent vozů Ram vyrobených v Mexiku se prodá v USA nebo Kanadě.

Chrysler zvýšil v loňském roce výrobu v Mexiku o 39 procent na 639 000 vozů, ukazují údaje mexické vlády. FCA tak byla loni třetím největším výrobcem aut v Mexiku za automobilkami Nissan Motor a General Motors, napsaly agentury AP a Reuters.