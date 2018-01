Litevci dlouhodobě patří k největším konzumentům alkoholu na světě. Ve snaze zbavit se tohoto stigmatu v létě prošel zákon, jehož součástí je právě zákaz reklam na alkoholické nápoje. Ten se týká tisku, billboardů, televize, rádia a internetu. Žádné výjimky v této pobaltské zemi neplatí ani pro zahraniční média.

Distributorům časopisů od zahraničních vydavatelů jako je například Vogue nebo National Geographic nyní hrozí pokuta až 30 000 eur (766 tisíc korun) za každou stránku s reklamou na alkohol, která by se dostala ke čtenářům. Řeší to proto přelepováním reklamy neprůhlednými samolepkami, v některých případech odstraňováním celých stránek, napsala Reuters.

Předplatitelé časopisů si na přelepování stránek stěžují na sociálních sítí. Podle velkého litevského distributora Press Express jeden z obchodních řetězců odmítl zásilku časopisů s tím, že jde o „poškozené zboží“. Distributoři si jsou také vědomi, že si zadělávají na velký problém s vydavateli časopisů, když zakrývají obsah a reklamy, za které si klienti zaplatili.

Součástí litevského boje proti nadměrné konzumaci alkoholu je rovněž omezení doby jeho prodeje či zvýšení věkové hranice pro jeho legální konzumaci z 18 na 20 let. Od přísných opatření si vláda slibuje snížení spotřeby alkoholu, kterého podle Světové zdravotnické organizace (WHO) průměrný Litevec nad 15 let zkonzumuje 18,2 litru ročně. V Česku je to pro srovnání 13,7 litru, což je rovněž vysoké číslo.

Nápady na zákaz televizní a rozhlasové reklamy na alkohol se dříve objevily i v Česku. Například v roce 2005 neprošel Sněmovnou návrh poslankyně KSČM Kateřiny Konečné, která argumentovala tím, že reklama vede k alkoholismu mládeže. Její návrh nejprve poslanci osekali o nejstriktnější pasáže, nakonec ale nepřijali ani zmírněné znění.