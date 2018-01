Mayová nechce po brexitu platit za přístup na finanční trh EU

Britská premiérka Theresa Mayová odmítá platit za přístup na evropský finanční trh. Svůj postoj zdůraznila při setkání s předními představiteli bankovního sektoru, který je obzvláště zneklidněn tím, co zemi čeká po odchodu z Evropské unie. Zdroje BBC ale tvrdí, že kdyby vláda přece jen chtěla do rozpočtu EU za přístup zaplatit, banky a finanční společnosti by zvážily, že na to vládě přispějí.