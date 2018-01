Celkové konsolidované tržby společnosti se předloni zvýšily o 513 miliónů korun na 8,99 miliardy. Tržby za prodej piva klesly o 175 miliónů korun na 7,34 miliardy, hlavně kvůli poklesu prodejů v ČR. Většinu tržeb (4,56 miliardy korun) za pivo má společnost v zahraničí, na ČR pak zbývá 2,78 miliardy korun, dodává dále konsolidovaná výroční zpráva.

Firma uvádí, že v roce 2016 výrazně investovala do svého portfolia značek. „A to jak do tradičních pivních značek Staropramen, Ostravar a Braník, tak do mezinárodního portfolia (Stella Artois, Corona) i nápojů na bázi piva (Cool, Sládkova limonáda). Vlajkové lodi společnosti - značce Staropramen - se dařilo také v zahraničí, především na trzích střední a jižní Evropy, kde značka dlouhodobě posiluje svou pozici díky práci týmů v mateřském koncernu Molson Coors," dodává zpráva.

Mezi nejúspěšnější trhy v této oblasti patří Chorvatsko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko. Celkem jsou největšími exportními trhy pro společnost Slovensko, Švédsko, Velká Británii a Německo, Staropramen se prodává v 36 zemích světa.

Výměna vedení



Pivovar předloni obměnil vedení. Generální ředitel Zbyněk Kovář skončil po osmi letech ve funkci, vystřídal ho Petr Kovařík, který dříve řídil sesterskou pivovarnickou společnost Borsodi Sorgyar v Maďarsku.

Jednička na českém trhu Plzeňský Prazdroj zvýšil od předloňského dubna do konce loňského března zisk před zdaněním meziročně o 30 procent na 4,8 miliardy korun. Tržby v minulém fiskálním roce stouply meziročně o osm procent téměř na 16 miliard korun. Největší český pivovar prodal v předloňském roce v ČR a v cizině téměř 11 miliónů hektolitrů piva, meziročně téměř o milión hektolitrů víc. Společnost loni na konci března převzala japonská skupina Asahi.

Pivovarům Staropramen patří dlouhodobě na českém pivovarském trhu druhá příčka za Plzeňským Prazdrojem. Firma je od roku 2012 součástí severoamerické pivovarské skupiny Molson Coors. Ta Pivovary Staropramen koupila od investiční společnosti CVC Capital Partner za 2,7 miliardy eur, do roku 2009 pivovary vlastnil pivovarský gigant Anheuser-Busch InBev. Společnost předloni zaměstnávala v průměru 1408 lidí.