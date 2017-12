Loterii k EET čeká druhé losování výherců. Lidé poslali víc účtenek

Do druhého losování účtenkové loterie lidé poslali 14,6 miliónu účtenek. Proti prvnímu losování v půlce listopadu to je o zhruba 3,6 miliónu více. Počet hráčů se drží stabilní pod půl miliónem. Před pátečním losováním to uvedlo ministerstvo financí.