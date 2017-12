Ke zrychlení celého procesu a zamezení účelového blokování staveb mají přispět legislativní změny, pro něž se ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) snaží vyjednat politickou podporu. Včera se k projednání této problematiky sešel ve Sněmovně se zástupci šesti z devíti parlamentních stran. Jeho pozvání nepřijali jen lidovci, SPD a Starostové.

„Jednání bylo velmi konstruktivní. Shodli jsme se, že výstavba dopravní infrastruktury je především odborné téma a měli bychom ji společně co nejdříve rozhýbat,“ řekl novinářům Ťok.

Příprava staveb je delší než v zahraničí



Účastníkům jednání ministr Ťok sdělil, že chystá tři konkrétní kroky.

V první řadě je to novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, která bude obsahovat předběžnou držbu pozemků, zjednodušení výplaty náhrad za věcná břemena a zpřístupnění pozemků pro měření a přípravu staveb.

„V každém kraji bychom také měli mít jeden specializovaný stavební úřad s odborníky znalými místní problematiky, aby byl schopen o povolování staveb rozhodovat skutečně rychle. A třetím chystaným krokem je změna stavebního práva, o níž budeme s partnery jednat souběžně s přípravou legislativy pro vznik zmíněných stavebních úřadů,“ informoval o svých záměrech Ťok.

Důvodem k navrhovaným legislativním změnám je fakt, že přípravy velkých staveb trvají v Česku v průměru přes deset let, tedy zhruba dvakrát déle, než je obvyklé například v Německu.

Znovu se chce Ťok se zástupci politických stran sejít v této věci hned po Novém roce. „Všem poslaneckým klubům předám návrh harmonogramu chystaných změn. Na začátku ledna se znovu sejdeme a budeme dál pracovat na zmíněné novele, která by měla být vládě a Sněmovně před­ložena pro větší průchodnost jako poslanecká,“ uvedl Ťok.

Jak ministr dopravy prohlásil, i kdyby se zástupci lidovců, SPD a Starostů nezúčastnili ani dalších pracovních schůzek, které k této věci svolá, stačila by podpora zbývajících šesti parlamentních stran, aby nová legislativa ve Sněmovně hladce prošla.

Rozdílné názory



Už úterní setkání ovšem přineslo určité rozpory. Zatímco podle představ ministerstva dopravy se má zavedení předběžné držby týkat všech tuzemských staveb schválených EU nebo patřících do globální dopravní sítě TEN-T, zástupci ODS a TOP 09 se vyslovili proti tak širokému rámci. Předběžná držba má investorům umožnit na pozemcích začít stavět, i když s cenou za výkup majitelé nesouhlasí.

„V současné době se pro danou stavbu pozemky vykupují i za tři rozdílné ceny. Za tu místně obvyklou, nebo její osminásobek, či dokonce za speciální cenu, kdy samospráva pozemek draze vykoupí, aby měla klid. To podle mne není správné. Mělo by se vykupovat za stejné peníze, a pokud se to vlastníkovi nebude líbit, může se obrátit na soud. Už to ale nebude mít odkladný účinek, takže stavby se nebudou zdržovat,“ vysvětloval Ťok.