Policisté řeší obdobné případy od května, první byl evidovaný na jihu Moravy. Pachatelé při nich využívají veřejně dostupných zdrojů, z nichž zjistí strukturu firmy včetně klíčových jmen a poté odešlou podvodný e-mail účetnímu či sekretářce, který se tváří jako e-mail od ředitele firmy.

Prvním e-mailem se dotazují, zda může být proplacena určitá suma do zahraničí, a to od 9000 eur (asi 230 tisíc korun) až do 140 tisíc eur (3,5 miliónu korun). Když účetní „řediteli” možnost převodu potvrdí, dostane druhý e-mail s pokynem o vyplacení peněz. Třetím e-mailem se pachatel následně dotazuje, zda platba byla provedena.

Naletěla asi třetina



„Ze zhruba 200 takto oslovených firem jich asi třetina peníze poslala. Výše škody je víc než 30 miliónů korun, v pokusu je dalších 150 miliónů korun, kdy firmy peníze neodeslaly," uvedl kriminalista Tomáš Němec.

Podvodné e-maily podle kriminalistů chodí ze zahraničí, kde končí i vylákané peníze. E-maily podle policistů vypadají věrohodně, jsou však psané pomocí internetového překladače takzvanou strojovou češtinou.

„Ochranou je především dobře nastavená komunikace uvnitř firmy. Je důležité věnovat pozornost obdobným požadavkům a při sebemenším podezření si ověřit, zda požadavek na proplacení přišel opravdu od vedení firmy,” řekl kriminalista. Podle něj je možné, že obdobným útokům mohou čelit i firmy v zahraničí.

Před vlnou podvodných útoků označovaných jako „falešný prezident“ letos v květnu varovala Komerční banka. Uvedla tehdy, že se šíří ve velké míře v okolních zemích i Česku. Jde zřejmě o totožné schéma - podvodníci se vydávali napodobením firemního e-mailu za vysoce postavené představitele firmy a nechávali si poslat peníze do daňových rájů. [celá zpráva]