Podnikatelů zapojených do EET by s paušály výrazně ubylo

Pokud nová vláda vyslyší požadavek Senátu na zavedení výjimky z Elektronické evidence tržeb (EET) pro malé živnostníky, kteří by místo toho měli daňový paušál ze svých ročních tržeb, snížil by se cílový počet osob a firem zapojených v Česku do EET až o třetinu. V nedělním diskusním pořadu ČT to uvedl šéf Generálního finančního ředitelství (GFŘ) Martin Janeček.