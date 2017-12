V České republice chtějí ve vlastním bydlet i lidé, pro které je dlouhodobě udržitelné spíš nájemní bydlení. Jsou za tím stále levné hypotéky a snadný přístup k nim. Vede to k růstu cen bytů hlavně v Praze či Brně, uvedl na konferenci Fajkus. Varoval před novou realitní bublinou, která naposledy praskla před zhruba deseti lety.

„Obávám se, že dnes jsme v podobné situaci znovu, otázkou není zda, ale kdy to praskne zase, jak moc a na jak dlouho a co to bude stát, ekonomicky, sociálně i politicky,” uvedl Fajkus.

I ČNB uvádí, že ceny nemovitostí jsou vyšší, než by odpovídalo reálné hodnotě hlavní ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda

Ceny nových bytů v Praze a Brně označil až za neuvěřitelné. Znaky cenových bublin podle něj vykazují komerční i průmyslové nemovitosti. U bytů hraje roli neadekvátní územní plánování v Brně nebo Praze. Fajkus jmenoval pomalé schvalovací procesy, „strach úředníků cokoliv podepsat”, což prý omezuje novou výstavbu, a to šroubuje ceny ještě více nahoru.

V Česku nyní zdražují nemovitosti nejrychleji ze zemí EU. Problémem se zabývala i Česká národní banka, která po bankách požaduje větší obezřetnost při poskytování hypoték.

„Realitní bublina tu s námi je už nějaký pátek. Vždyť i ČNB delší dobu uvádí, že ceny nemovitostí jsou vyšší, než by odpovídalo fundamentální – tedy reálné – hodnotě. To je ale z definice právě bublina,” řekl Novinkám hlavní ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda.

„Takže otázka spíše zní, jak je tato bublina velká a tedy i jak je potenciálně nebezpečné její splasknutí. K němu dojde, až skončí současné bujaré časy a ekonomika se znatelně propadne. Nemusí jít přímo o pád do recese, ale i o výrazné zpomalení nynějšího růstu,” dodal.

Vyšší ceny bytů chápu i jako daň za byrokracii ekonom ČSOB Petr Dufek

Tomu podle něj zatím nic moc nenasvědčuje a do roku 2019 to nejspíše nehrozí. „Byť úplně vyloučit jej pochopitelně nelze. Máme v živé paměti dění před finanční krizí z let 2008 a 2009. Tu odstartovalo prasknutí nemovitostní bubliny na řadě míst v USA. Tak dramatickou krizi ještě několik měsíců před jejím propuknutím věštil tamnímu realitnímu trhu málokdo. To se může kdykoli a kdekoli opakovat,” varoval Kovanda.

Slabá nabídka novostaveb

Podle ekonoma ČSOB Petra Dufka navzdory faktu, že ceny bytů rostou nejvyšším tempem v EU, nelze zatím v Česku o realitní bublině hovořit. „Stále platí, že vysoké ceny jsou výsledkem především slabé nabídky nových nemovitostí, jejichž výstavba výrazně zaostává i oproti předchozímu ekonomickému cyklu. Vyšší ceny bytů chápu i jako daň za byrokracii při povolování další výstavby,“ řekl Novinkám Dufek.

„Naproti tomu poptávka se chová cyklicky, navíc ji podporují mimořádné faktory, jako je expanze krátkodobých pronájmů nebo zvýšené nákupy bytů jako zajištění na stáří. Předpokládám však, že poptávka po bytech začne pozvolna slábnout, ať už z titulu vysokých cen nebo vyšších úrokových sazeb a zpřísňování podmínek při poskytování hypoték,” dodal. Trh by se měl podle Dufka samovolně saturovat, nicméně až do další recese nelze očekávat, že by se ceny nemovitostí začaly snižovat.

Dufek soudí, že recese během nejbližších několika let nehrozí, ale postupné zpomalování růstu je docela dost pravděpodobné. Recese přijde nejspíše ze zahraničí a těžko zatím říct, co ji způsobí. Může to být předluženost některých evropských zemí, špatný stav bankovního systému na jihu nebo krize v Číně.