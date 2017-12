Osmačtyřicetiletý Schmidt v srpnu u federálního soudu v Detroitu přiznal vinu ve skandálu kolem manipulací testů emisí naftových aut. Soud mu uložil nejvyšší možný sedmiletý trest vězení a pokutu 400 tisíc dolarů poté, co v srpnu souhlasil s dohodou o přiznání viny. Schmidt přiznal spiknutí s cílem zakrýt manipulace s emisemi před americkými regulačními orgány. Původně mu hrozilo odnětí svobody až na 169 let, tedy de facto doživotí.

Schmidtův obhájce David DuMouchel žádal pro svého klienta trest v délce do 40 měsíců a pokutu ve výši 100 tisíc dolarů (2,2 miliardy korun). Jeho provinění prý bylo mnohem menší než u řady vysoce postavených manažerů, kteří software umožňující manipulaci s testy emisí zavedli více než devět let předtím, než byl do věci zasvěcen i Schmidt.

Manažer souhlasil, že po odpykání trestu bude deportován. Většina z obviněných zaměstnanců Volkswagenu je v Německu, a tedy mimo dosah amerických justičních orgánů.

Zatkli ho na dovolené na Floridě



Schmidta v lednu na Floridě zatkl Federální úřad pro vyšetřování (FBI), aby mu zabránil vycestovat ze země. Následně byl obžalován u soudu v Detroitu. Podle německých médií přitom věděl, že je v USA v souvislosti s emisním skandálem vyšetřován, přesto se rozhodl strávit dovolenou v Miami.

Americké ministerstvo spravedlnosti vinilo ze spiknutí za účelem podvodu na amerických úřadech a porušení zákonů v oblasti životního prostředí. Za to mu hrozilo trest 169 let odnětí svobody, fakticky doživotní vězení, jak tehdy upřesnilo ministerstvo. Soudce William Turnoff navíc v lednu rozhodl, že obžalovaný nemůže být propuštěn na kauci, vzhledem k vysokému riziku útěku. [celá zpráva]

Ministerstvo obvinilo dalších sedm manažerů



Schmidt je jedním z osmi současných a bývalých manažerů Volkswagenu, které v souvislosti se skandálem obvinilo ministerstvo spravedlnosti USA. [celá zpráva] Inženýr Volkswagenu James Robert Liang byl již koncem srpna ve Spojených státech za podíl na podvodu odsouzen ke 40 měsícům vězení a pokutě 200 000 dolarů (4,3 miliónu Kč).

Emisní aféra Volkswagenu vypukla v září 2015, když americká EPA automobilku obvinila, že její dieselové motory obcházely pomocí speciálního softwaru měření emisí. [celá zpráva]