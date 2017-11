Nejvyšší správní soud potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě z letošního září, podle nějž neměl celní úřad důvod pro tak masivní zajištění. [celá zpráva] Proti tomu se Finanční správa ohradila kasační stížností, kterou však Nejvyšší správní soud zamítl a potvrdil tak předchozí rozhodnutí. Vyplývá to z údajů na webu soudu

Na zamítnutí stížnosti upozornil server ihned.cz. „Nejvyšší správní soud dnes potvrdil, že exekuce byla nezákonná,” citoval server právního zástupce FAU Alfréda Šrámka. „Je to otevření cesty k náhradám škody. V okamžiku zahájení exekuce měla firma hodnotu převyšující miliardu korun,” dodal.

Krajský soud v Ostravě podle serveru rozhodl o zrušení příkazů z toho důvodu, že úředníci po firmě FAU v podstatě vymáhali DPH za jeden obchod dvakrát: po firmě jako po ručiteli žádali nejprve 200 miliónů korun, tentýž den dalšími příkazy 218 miliónů. Dosud se hovořilo o celkové sumě v zajišťovacích příkazech 340 miliónů.

Finanční správa neuspěla ani s odkladem



Finanční ředitelství spolu s kasační stížností podalo žádost o přiznání odkladného účinku. Poukázalo na to, že po zrušení zajišťovacích příkazů krajským soudem je nutné peníze vrátit, hrozí také povinnost uhradit případnou škodu. Úřad se obával, že z firmy už později peníze nevymůže, i kdyby se ukázalo, že jeho postup byl správný. Nejvyšší správní soud už dříve žádosti nevyhověl.

Paralelně dostal soud na stůl ještě kasační stížnost Generálního ředitelství cel, která také neuspěla u Krajského soudu v Brně. V této věci zřejmě NSS ještě nerozhodl.

Společnost se dostala do insolvence loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Finanční správa tvrdí, že měla důvodné podezření z vědomého zapojení FAU do karuselového podvodu a že rozkryla rozsáhlý podvodný řetězec, v němž nebyla u firem placena DPH a byl podvodně vylákán nárok na odpočet DPH.

„Zakleknutí” z nahrávky



O případu konkurzu firmy FAU se hovořilo rovněž v souvislosti se zmíněnou nahrávkou, na níž Babiš říká, že „ty naši klekli na tu FAU Přerov, takže ta je v insolvenci, obstavené účty, vagóny”. Babiš však odmítl, že by v době svého působení na ministerstvu financí zneužíval a úkoloval Celní správu.

Finanční správa podle svého vyjádření pracuje samostatně na základě vlastní analytické činnosti, a nikoliv na základě zadání.