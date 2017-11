Elektrokoncern Siemens sestrojí v Mnichově elektromotor s polovičním výkonem dva megawatty oproti tradičnímu pohonu. Výrobce motorů Rolls-Royce dodá plynovou turbínu, která bude instalována v trupu letadla a bude vyrábět elektřinu pro elektromotor. Výrobce letadel Airbus bude zodpovídat za integraci systémů.

„E-Fan X je důležitý krok na cestě k uskutečnění elektroletů v dohledné budoucnosti," řekl agentuře DPA technický šéf Airbusu Paul Eremenko.

Testovací letadlo - půjde o britský Aerospace BAe 146 se 100 místy k sezení z roku 1989 - vzlétne poprvé ve francouzském Toulouse. Pokud bude vše fungovat, budou následovat další testy se dvěma hybridními elektrickými a dvěma tradičními pohony.

Každá z firem bude do vývoje investovat desítky miliónů liber (stovky miliónů až jednotky miliard korun).

Na vývoji dopravního letadla s elektrickým či hybridním pohonem pracují i další společnosti. Aerolinky Easyjet plánují nasadit elektrická letadla na kratších trasách během deseti až dvaceti let. Společnost Wright Electric si dala za cíl uskutečnit komerční let elektřinou poháněného letadla z Londýna do Paříže do 10 let, dodává server BBC.