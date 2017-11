Ostravské centrum, které je celosvětově teprve druhým centrem koncernu Siemens AG s tímto zaměřením, chce úzce spolupracovat i s VŠB-Technickou univerzitou Ostrava

„V centru nabízíme místa specialistům pro elektrické a mechanické simulace, termální analýzy, certifikace, jakož i odborníkům pro databáze a informační systémy. Inovace, výzkum a vývoj, data management, aplikace a řešení pro digitalizaci produktu a Průmysl 4.0 budou hlavní činnosti kompetenčního centra,“ uvedl ředitel vývojového a výzkumného centra Igor Majer.

Až stovku odborníků bude zaměstnávat v Ostravě společnost Siemens.

FOTO: Foto PRÁVO - Pavel Karban

Úkolem centra bude poskytovat vysoce specializované vývojové služby nejen závodům Siemens v ČR (Frenštát pod Radhoštěm, Mohelnice a Drásov), ale celému koncernu Siemens. Jeho součástí bude i oddělení engineeringu a centrální nabídkové centrum.

„Schopnost inovovat je zásadní konkurenční výhoda. Otevření tohoto vývojového centra nám umožní nabízet zákazníkům na celém světě ta nejpokročilejší digitální řešení pro elektromotory a generátory vytvořená českými odborníky,“ poukázal generální ředitel Siemens ČR Eduard Palíšek, který věří, že díky centru vytvoří Siemens vysoce kvalifikovaná a odborná pracovní místa, čímž přispěje k tomu, že talentovaní technici najdou odpovídající uplatnění a plně zde rozvinou svůj talent.

Vedoucí programu digitalizace závodu Frenštát Jiří Pospíšilík předvádí, jak s pomocí 3D brýlí a ovladačů simuluje manipulaci s jednotlivými objekty výrobní linky.

FOTO: Foto PRÁVO - Pavel Karban

Podle Palíška zaměstnává Siemens v ČR v oblasti vývoje přes 900 lidí z celkového počtu asi 10 tisíc zaměstnanců.

Siemens měl pro vybudování vývojového a výzkumného centra v Ostravě minimálně dva důvody. Jedním bylo, že na Moravě má tři závody na výrobu elektromotorů, druhým spolupráce s VŠB-TUO. Ředitel závodu Siemens Elektromotory Frenštát pod Radhoštěm Roman Valný prozradil, že původně mělo být centrum pouze pro české závody vyrábějící elektromotory a generátory. „A nakonec to dospělo k tomu, že jsme otevřeli druhé největší vývojové centrum, které bude mít globální charakter.“

Valný zároveň upozornil, Siemens nebude přijímat pouze zaměstnance pro nové centrum, ale hledá pracovníky i do svých závodů. Jen ve Frenštátě chybí 150 lidí, dalších až 200 by našlo uplatnění v Mohelnici na Olomoucku. „Na českém trhu v elektromotorech máme boom, zakázek máme čím dál víc. Hledáme proto nejen pozice dělnické nebo operátory do výroby, ale také administrativu, vývojáře, technology, nákupčí, logistiky,“ sdělil.