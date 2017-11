Odborná porota vybrala reklamu firmy FEKO LT na čištění kanalizace. Na billboardu použila obrázek ženy sedící na záchodě oblečené jako prostitutky se sloganem „Výcuc všeho co smrdí”.

Příspěvek Free Radia umístila odborná porota na druhé místo. Na obrázku je žena s odhaleným dekoltem opřená o stůl, se kterou zezadu souloží muž, jemuž není vidět hlava. Výjev doprovází slogan „Cesta k úspěchu nemusí být složitá, pokud jí rozumíte”.

FOTO: Prasatecko.cz

Podle spoluorganizátorky Kristýny Pešákové v sobě reklama snoubí několik forem sexismu. „Žena je vyobrazena jako pouhý objekt, který je možné využít, a podporuje tak kulturu, kde se na ženské tělo nahlíží jako na věc. Zároveň celosvětová kampaň #metoo přinesla velké množství příběhů, kdy je moc v práci zneužitá právě skrze sex,” uvedla Pešáková.

Letos veřejnost nevybírala tři nejsexističtější reklamy, ale na škále od nuly do 100 procent hodnotila každou reklamu. „Hodnocení připomíná populární seznamku Tinder. Hlasující vybírali mezi 'to je sexismus' a 'to ještě jde' a posouvali tlačítko na škále, jak moc jim reklama vadí. Na prvním místě se umístila reklama s nejvyšším negativním hodnocením. Vítěz měl 92 procent, hodnotících bylo 1700,” uvedla Havlíková.

Vítěz anticeny podle odborné poroty

FOTO: Prasatecko.cz

Reklamu firmy FEKO LT, kterou vybrala jako vítěze odborná porota, okomentovala organizátorka obdobné soutěže na Slovensku Diana Gregorová. „Chápu, že vytvořit zajímavou reklamu na čištění kanalizací je kreativně náročná úloha. Ponižování žen ale není cestou. Reklama vulgárním způsobem zesměšňuje zobrazenou ženu a v podstatě ji staví na stejnou úroveň s nežádoucím odpadem, čímž snižuje její důstojnost,” uvedla Gregorová.

Veřejnost na druhé místo vybrala reklamu pivovaru Modrá hvězda, na níž je klečící nahá žena, v rozkroku má logo pivovaru a slogan je „Pivní pálenka dokonalá milenka”. Třetí místo obsadila personální agentura Rich Service. Bez vazby k produktu dominuje billboardu žena v erotickém prádle se sloganem „Pustíme se do práce?”

FOTO: Prasatecko.cz

Porotci na druhé místo vybrali zmíněnou reklamu Free Radia, třetí příčku obsadil pivovar Bernard za sérii reklam s nakreslenými polonahými ženami.

Slavnostní vyhlášení se koná v pátek od 17:30 v brněnském Domě umění. Snahou organizátorů je již několik let upozorňovat na sexistické chování inzerentů a sexistické stereotypy, používání odhalených žen a sexu k propagaci produktu, který s nimi nesouvisí.