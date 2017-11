Vláda nedávno schválila, že EET se nebude dočasně vztahovat na předvánoční prodej ryb a dočasně ani na nevidomé a hluchoslepé podnikatele. [celá zpráva]

„Určitě si vyslechneme kritiku, že zákon nebyl dobře připraven,” připustila Schillerová s tím, že ke změnám ministerstvo dotlačila praxe.

V případě telefonních operátorů jde podle Schillerové o to, aby nebylo nutné vydávat účtenku například po každé odeslané SMS. V případě letecké přepravy by například česká letecká společnost prodávající letenky v zahraničí nemusela tyto tržby evidovat, i když jako česká firma podléhá EET.

U hazardních her chce ministerstvo zamezit nutnosti vystavovat účtenku po každé sázce. „Navíc hazardní byznys je dostatečně regulovaný díky novému zákonu,” uvedla Schillerová.

Ta zopakovala, že ministerstvo připravuje nový zákon o dani z příjmu. Ten by měl přinést například možnost samovyměření daně či využití internetu v daňovém přiznání. „Připravili jsme čistě úřednický návrh zákona a čekáme na politické zadání. Čekáme na vládní prohlášení, které určí nějaký trend,” dodala.

Třetí fáze EET v březnu



Povinnost evidovat tržby začala loni v prosinci platit pro restaurace a ubytování a od začátku letošního března pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.

Třetí fáze by měla začít 1. března 2018 a týkala by se stánkového prodeje občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí, stejně jako prodeje na farmářských trzích nebo služeb účetních, advokátů a lékařů. Od června 2018 se do systému mají zapojit vybraní řemeslníci i další služby.

Pravicová opozice systém kritizuje. Kritici poukazují na to, že v této podobě nebyl nikde zaveden s výjimkou Chorvatska, kde je však kritizován.