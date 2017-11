Z Londýna se tak nepřestěhuje ani jedna ze dvou klíčových agentur do středu či východní části EU. Česko i Slovensko přitom před pondělním rozhodováním spoléhaly na princip zeměpisné vyváženosti, podle nějž měla být alespoň jedna z agentur umístěna mimo západní země Unie.

Pondělní los rozhodl, že se EMA přestěhuje do nizozemské metropole Amsterdamu. Mezi ním a severoitalským Milánem nakonec podle diplomatických zdrojů rozhodlo losování.

Už v prvním kole volby překvapivě vypadla Bratislava, která byla počítána mezi favority rozhodování. Ve druhém kole hlasování vypadla Kodaň, a do třetího tak postoupil Milán a Amsterdam. Celkem 27 unijních států rozdělovalo své hlasy tajně a obě města obdržela po 13 hlasech, jedna země se zdržela. Estonské předsednictví EU tedy nakonec nové sídlo významné agentury s 900 zaměstnanci určilo losováním - hodem mincí.

„Netajíme zklamání z toho, že naše kandidatura neuspěla navzdory vynikající nabídce, kterou jsme předložili ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví,“ reagoval na výsledky hlasování Peter Susko ze slovenského ministerstva zahraničních věcí.

I Praha skončila v prvním kole



Výsledek hlasování o EMA naznačoval, že by v rámci zeměpisného vyvážení mohly vzrůst šance Prahy získat sídlo menšího Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA). Praha však nakonec nepostoupila do druhého kola a nakonec neuspěla ani polská metropole Varšava. Hlasování rozhodlo, že se EBA přemístí z Londýna do Paříže.

Po pondělním rozhodnutí musí ještě následovat formální právní kroky, které přesun agentur reálně umožní. Diplomaté před hlasováním zdůrazňovali potřebu zachovat především právě u lékové agentury hladký provoz.