Letos i v roce 2018 očekává ministerstvo průměrnou míru inflace 2,4 procenta. V předchozích odhadech počítalo s inflací 2,2 procenta letos a 1,6 procenta v následujícím 2018.

Hospodářský růst by měla podle MF táhnout zejména domácí poptávka v čele s výdaji na konečnou spotřebu domácností, investiční aktivitou firem a investicemi vládních institucí.

MF počítá v odhadech také s posilováním kurzu koruny vůči euru. Letos by měl být v průměru 26,4 Kč/EUR a příští rok 25,5 Kč/EUR.

Makroekonomický vývoj by mohla podle MF nepříznivě ohrozit rizika v domácím i zahraničním prostředí. V případě zahraničí by to mohlo být uspořádání vztahů mezi Velkou Británií a EU nebo prudké zpomalení růstu čínské ekonomiky. V případě ČR je negativním rizikem případné rychlé posílení koruny, nedostatek zaměstnanců s vhodnou kvalifikací a rychlý růst úvěrů na bydlení.

Prognóza je opět podhodnocená, míní ekonom



„Ministerstvo i nadále zůstává v linii mnoha svých předchozích odhadů, které růst české ekonomiky spíše podhodnocovaly,” uvedl hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda s tím, že odhad 4,1 procenta pro rok 2017 výrazně zaostává za odhadem ČNB ve výši 4,5 procenta.

„Na ministerstvu se v uplynulých letech zažila praxe vytvářet rozpočty na základě vysoce konzervativních, ba až možná příliš pesimistických očekávání, která jsou pak praxí celkem hravě překonána. I letos se tak zřejmě bude opakovat loňská situace, kdy ministerstvo sice rozpočtovalo poměrně výrazný deficit státního rozpočtu, avšak nakonec hospodaření státního rozpočtu skončilo v kladném pásmu,” připomněl Kovanda.

Podle Kovandy je příznivé, pokud jsou trhy pozitivně překvapeny, místo aby byly zaskočeny horším hospodařením, než se předpokládalo. Tento pozitivní efekt však přestane fungovat, pokud se z podhodnocování stane pravidlo. „Mezinárodní investoři budou lepší hospodaření automaticky očekávat a ministerstvo financí si v jejich očích spíše poškodí svoji reputaci jakožto úřad, který opakovaně není schopen adekvátně prognózovat,” domnívá se ekonom.