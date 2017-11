Americká banka JPMorgan je těsně před uzavřením smlouvy na pronájem dalšího patra v kancelářské budově Taunusturm, kde si už nyní pronajímá kanceláře o ploše osmi tisíc metrů čtverečních. Banka se podle zdrojů Bloombergu chystá přestěhovat z Londýna do Frankfurtu centrálu investičního bankovnictví.

Nové kanceláře ve Frankfurtu vybírají také banky Citigroup nebo Deutsche Bank, Goldman Sachs a další vyjednávají smlouvy o pronájmu na několik let dopředu.

Lákavější než Paříž



Ačkoli jednání o brexitu mezi Velkou Británií a EU váznou na mrtvém bodě, banky počítají s tím, že se podle britských plánů stane realitou zhruba na jaře 2019. Británie se tak ocitne mimo společný evropský trh. Ačkoli detaily ještě nejsou vyjednané, mohlo by to bankám sídlícím v Londýně ztížit přístup nebo prodražit transakce se zeměmi EU. Právě proto řada bank zvažuje nebo se již rozhodla ke stěhování z londýnské City na kontinent.

Německé finanční centrum Frankfurt nad Mohanem je pro řadu bank nejpřitažlivější variantou a podle dosavadních informací jasně vede nad například Paříží. Podle poslední studie společnosti Bisnode rostou v souvislosti s brexitem počty britských firem i v Česku. [celá zpráva]

„Efekt brexitu nutí firmy rychle jednat, pokud si chtějí zajistit prostor pro expanzi,“ řekl v rozhovoru pro Bloomberg Ben Remy šéf realitní společnosti Savills. O kanceláře se nepřetahují jen banky. „Právnická firma Baker & McKenzie podepsala smlouvu na nové kanceláře v budově, která bude dokončená za pět let. Něco takového jsme předtím nevídali,“ dodal.

Obavy z bubliny



Nové kanceláře ve Frankfurtu si nyní pořizuje i například Bank of China, i když její vedení popřelo, že by to souviselo s brexitem. Důsledek je ale stejný. Podle odhadů realitních firem se pronajatá plocha kanceláří blíží rekordu za posledních deset let a nové rekordy lámou i ceny.

Firmy, které investují do kancelářských budov, jsou ale opatrné. Může se totiž ukázat, že dopady brexitu na finanční sektor nebudou nakonec tak dramatické a ceny začnou zase klesat. Hrozí tak určitá „bublina“. Takový názor vyjádřil například ředitel společnosti Commerz Real Andreas Muschter.

„Ceny ve Frankfurtu táhnou nahoru fantazie o brexitu. Lidé z realitního byznysu takové fantazie milují a rádi si za ně připlatí,“ prohlásil.