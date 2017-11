Máslo už nemá důvod zdražovat, mléčného tuku je dost

Cena másla v Česku by na základě posledního vývoje evropského a světového trhu měla začít klesat. Novinkám to ve středu sdělila mluvčí ministerstva zemědělství Markéta Ježková. O kolik a kdy máslo zlevní, zatím zůstává nejasné. Podle řetězce Globus bychom se levnějšího másla mohli dočkat již v listopadu, podle ministerstva by ale mohlo před svátky znovu zdražit kvůli vyšší poptávce.