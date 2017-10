„Hlavním poraženým voleb je euro. Strany, které se pro jeho přijetí zřetelněji vyslovovaly, ze­jména TOP 09 a ke konci kampaně také ČSSD, zaznamenaly znatelný propad. Pokud se tedy nezmění postoj ANO, jehož předseda Andrej Babiš euro označil za krachující podnik, nelze očekávat přijetí eura před rokem 2025,“ řekl hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

Společnou měnu odmítá ODS i SPD Tomia Okamury. Tyto strany budou mít s hnutím ANO v nové Sněmovně dohromady většinu 125 hlasů. Ostatních šest stran, které se do dolní komory rovněž dostaly, patří mezi větší či menší zastánce eura.

Švejnar: ANO by to mělo přehodnotit

Česko se k přijetí eura zavázalo už při vstupu do EU. Někteří ekonomové varují, že v případě, že ČR euro nepřijme, by mohla být odstavena od důležitých rozhodování v eurozóně, jejíž vývoj je pro naši exportně orientovanou zemi určující.

„Myslím, že by se měli nad tím znovu zamyslet a přehodnotit to. Rizika přijetí eura jsou mnohem menší než výhody,“ uvedl v neděli v ČT ekonom a bývalý prezidentský kandidát Jan Švejnar. Poukázal na to, že větší české firmy obchodují už převážně v eurech, některé už i mezi sebou.

Podle ekonoma by se Česko mělo na vstup do eurozóny postupně začít připravovat. Švejnar se v neděli dopoledne sešel s Babišem. Podle Švejnara to byla dlouhodobě domluvená schůzka, na které probírali hospodářskou politiku a ekonomické reformy.

Co se týče kurzu koruny, žád­nou velkou citlivost na volební výsledky neočekávám Radomír Jáč, Generali Investments CEE

Povolební jednání o sestavení koalice sice nebudou jednoduchá, investory by ale volební výsledek znejistit neměl, shodli se analytici finančních ústavů. Podle nich není důvod k oslabování koruny vůči ostatním měnám. Vzhledem k tomu, že se politická jednání o příští vládě teprve rozbíhají, budoucí podoba hospodářské politiky a jejího vlivu na ekonomiku se podle analytiků nedá zatím přesněji odhadnout.

„Volby sice mají jasného vítěze, nicméně zdaleka není jisté, zda se snadno podaří sestavit koalici, jež bude disponovat výraznou většinou a která bude dlouhodobě stabilní a v programové shodě,“ upozornil hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

„Co se týče kurzu koruny, žád­nou velkou citlivost na volební výsledky neočekávám. Pro ekonomiku samozřejmě bude důležitý výhled hospodářské politiky na příští roky, v tomto ohledu ale o samotném volebním víkendu asi nelze čekat nic hmatatelného,“ dodal.

Živnostníci: Je to porážka levicového populismu



Podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků znamenají výsledky voleb porážku levicového populismu. „Jak pro podnikání, tak pro celou ekonomiku je dobře, že se nepodlehlo jánošíkovské rétorice založené na rozhazování a nereálných sociálních slibech,“ prohlásil její předseda Karel Havlíček.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák ­zdůraz­nil, že je zapotřebí, aby vítěz začal urychleně pracovat na sestavení silné vlády, která dokáže řešit klíčové podmínky pro dlouhodobý růst české ekonomiky. „Chceme, aby aktivně vystupovala v Bruselu za Českou republiku a postavila se k řadě problémů čelem, ať v oblasti daňových povinností, operačních programů, nebo školství,“ dodal.