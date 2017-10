I když se množství zemědělských podniků a firem od roku 2000 téměř nezměnilo (-0,1 procenta), v roce 2016 se snížil počet fyzických osob, tedy konkrétních osob podnikajících samostatně v zemědělství (-1,3 procenta) ve prospěch právnických, tedy firem a podniků ( 10,5 procenta).

Zmenšila se také průměrná výměra zemědělských subjektů, a to ze 136 na 130 hektarů. Mezi roky 2000 a 2016 ubylo v agrárním sektoru přes 40 tisíc pracovníků, uvádí v analýze Marcela Mácová z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Méně prasat, více ovcí



Zaměstnavatelé začali dávat více přednost sezónním pracovníkům (22,9 procenta) před pravidelně zaměstnanými (-28,8 procenta).

Od roku 2000 se nepříznivě mění i věková struktura zemědělských pracovníků. Zatímco podíl pracovníků nad 55 let vzrostl z 13,5 na 36,1 procenta, podíl osob v kategorii do 44 let věku se snížil ze 48,0 na 40,4 procenta a v kategorii 45 až 54 let z 38,5 na 23,5 procenta, varují statistici.

Řepka se v Česku pěstovala na skoro 12 procentech orné půdy

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

V roce 2000 činil podíl vlastní půdy pouze 7,6 procenta, v roce 2016 už dosáhl 26,9 procenta. Větší podíl vlastní půdy obhospodařovaly fyzické osoby (47,9 procenta), právnické subjekty obdělávaly 17,8 procenta. V roce 2016 činil podíl obhospodařované zemědělské půdy na celkové rozloze České republiky 43,8 %.

Největší část zaujímala orná půda (71,5 procenta) a trvalé travní porosty (27,3 procenta). Oproti roku 2000 ubylo orné půdy (-9,8 procenta) a výrazně se snížily výměry chmelnic (-26,2 procenta). Naopak vzrostly plochy vinic ( 41,7 procenta) a trvalých travních porostů ( 15,0 procenta).

V rámci osevních ploch jednotlivých plodin vzrostly výměry především u kukuřice ( 23,7 procenta) a řepky ( 18,5 procenta), ubylo ploch osetých ječmenem (-28,0 procenta), plodinami sklízenými na zeleno (-17,6 procenta) nebo osázených bramborami (-40,3 procenta).

Přibylo ekofarem



Ke změnám došlo i v živočišné výrobě. Pokračovala redukce chovů prasat (-55,1 procenta), drůbeže (-17,2 procenta) i skotu (-8,8 procenta). Naopak vzrostly početní stavy ovcí ( 250,4 procenta), koz ( 171,3 procenta) a koní ( 35,2 procenta).

Od roku 2000 do roku 2016 se výrazně zvýšilo zastoupení ekologicky hospodařících subjektů, konstatuje se v analýze oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ. Za šestnáct let stoupl jejich počet sedmkrát (ze 413 na 2984). Výměra ekologicky obhospodařované půdy se zvýšila třiapůlkrát (ze 132 tis. ha na 448 tis. ha).

Nejčastěji ekologicky pěstovanými kulturami jsou trvalé travní porosty (40,8 procenta jejich celkové výměry) následované ovocnými sady (21,9 procenta výměry) a léčivými a kořeninovými rostlinami (13,1 procenta výměry). Ekologické chovy zahrnují zejména ovce (41,6 procenta jejich celkových stavů), kozy (36,3 procenta stavů) a koně a osly (27,4 procenta stavů).

České prvenství v řepce

Podle posledního mezinárodního srovnání z roku 2013 drží Česká republika v rámci Evropské unie hned několik výlučných postavení, upozornila Mácová.

První místa obsadila v průměrné výměře zemědělské půdy na jeden subjekt (133,0 ha; EU 28: 16,1 ha), v podílu subjektů s výměrou nad 500 ha (6,9 procenta; EU 28: 0,3 procenta), v počtu pracujících na jeden zemědělský subjekt (5,0 osoby; EU 28: 2,0 osoby) a v podílu ploch řepky (11,9 procenta orné půdy, EU 28: 3,9 procenta).