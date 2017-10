„Po přezkoumání příslušné části dokumentace o výše uvedeném zadávacím řízení získal úřad pochybnost o tom, zda zadavatel postupoval při zadávání předmětné veřejné zakázky v souladu se zákonem,” uvedl v odůvodnění ÚOHS. Výběrové řízení na správu mýtného systému vypsal resort ministra Dana Ťoka (ANO) v polovině července, do zakázky za téměř 30 miliard korun se přihlásili čtyři uchazeči.

Protikorupční fond vytýká podmínkám výběrového řízení, které vypracovalo ministerstvo dopravy, přílišnou přísnost při dokazování předchozích referencí, což omezuje počet možných uchazečů a může to nahrávat současnému správci systému. Kapsch si naproti tomu stěžoval na příliš velký rozsah informací, které ministerstvo sděluje jednotlivým uchazečům o systému, který firma vybudovala.

Nový správce systému by takzvané výkonové mýto měl spravovat deset let po vypršení stávajícího kontraktu s Kapschem po roce 2019. Kromě současného provozovatele se do soutěže přihlásili slovenský výběrčí SkyToll, maďarský National Toll Payment Services a německá firma T-Systems.

Kapsch prostřednictvím mikrovlnných mýtných bran v Česku vybírá mýtné od roku 2007. Za deset let se z mýtného získalo 77,5 miliardy korun, loni to bylo 9,89 miliardy korun. Náklady na provoz činí zhruba 1,5 miliardy korun ročně.

Jednotný celostátní mikrovlnný systém podobně jako v Česku funguje v pásu zemí od Itálie přes Rakousko, Polsko a Bělorusko. Naopak satelitní systém využívají Německo, Slovensko, Maďarsko a částečně Belgie, která jej kombinuje s mikrovlnou variantou. Nově pro výběr mýta zvolilo satelitní technologii i Bulharsko.