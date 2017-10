„Česko je soběstačné v mléce,” řekl Marián Jurečka (KDU-ČSL) na 130 procent. Jsme vývozci, ve světě ale prudce roste zájem o mléčný tuk, růst cen automaticky zvyšuje zájem spotřebitelů. Ministerstvo financí by podle něj mělo v současném růstu cen se podívat na to, zda někdo v řetězci výroby a prodeje másla nemá nadměrné marže.

Jana Krutáková (STAN) rovněž spatřuje příčinu ve vyšší poptávce po živočišných tucích a blížícím se období příprav Vánoc.

Od výrobců další zpracovatelé a prodejci nakupují máslo za cenu kolem 25-35 korun, podotkl Jan Zahradník (ODS). V obchodech se ale prodává prakticky za dvojnásobek. Zmínil i skutečnost, že se projevuje i dřívější vliv regulace Evropské unie. Lidé se začali předzásobovat, konstatoval Roman Váňa (ČSSD). Roli v současném růstu cen a nedostatku másla podle něj hraje i vysoká marže prodejců.

Rozpor nastal, zda by měl stát zasáhnout proti současné ceně. Podle Pavla Kováčika (KSČM) by měl stát uvolnit strategické zásoby másla, což by mohlo přinést pokles cen. Podle jeho názoru není situací kolem másla vinen zemědělec, na vlně zvýšeného zájmu o máslo se vezou zemědělci. Jaroslav Faltýnek (ANO) souhlasil s tím, že uvolnění intervenčních zásob by mohlo zbrzdit prudký růst cen.

Herbert Pavera (TOP 09) spíše preferuje roli trhu očekává, že trh nakonec situaci na trhu srovná. Podle Radka Holomčíka (Piráti) ceny šroubují řetězce. Řešením by bylo dostat spotřebitele blíže k producentům másla.

Zástupce Zelených Magdalena Davis by zveřejnila jak postupně roste cena másla od zemědělce po konečného prodejce. Jaroslav Holík (SPD) poukázal také na skutečnost, že došlo k postupnému nahrazování plemen plemenem černostrakým, které má nižší dojivost.

Prioritou voda a soběstačnost

Podle Davis by se Zelení případně ve vládě zaměřili na ekologizaci zemědělství, šetrný přístup ke krajině. Za prioritu zemědělství z pohledu její strany považuje Krutáková zadržování vody v krajině, podpora rodinných farem. Holík zase považuje za naprostou prioritu ochranu půdy a ochranu vod.

Holomčík je toho názoru, že zemědělci by měli hospodařit bez dotací a současně se i uživit. Cestu vidí ve zkrácení cesty potravin od výrobce ke konečnému spotřebiteli, k čemuž podle něj chtějí přispět právě Piráti.

Soběstačnost je priorita, soudí Zahradník. Lidé v regionech by měli konzumovat potraviny, které se také v regionu vyrobí. S tím souhlasil i Faltýnek. Domnívá se, že není důvod, abychom dováželi 50 procent naší spotřeby vepřového masa. Na kritiku ze strany Pirátů, že je třeba omezit dotace, podotkl, že jedině za situace, že dotace zemědělcům skončí současně v celé Evropě. Tam jsou totiž podstatně vyšší než u nás.

Pavera (TOP 09) zdůraznil, že mají na polích růst především plodiny pro náš talíř, nikoli pro zisky společností, které vyrábí a obchodují s pohonnými látkami.

Všichni účastníci debaty se shodli, že v rámci Evropské unie není přípustné, aby existovala dvojí kvalita potravin. Shoda panovala i v tom, že lidé by měli kupovat především české výrobky od tuzemských zemědělců.