K zářijovému růstu prodeje přispěla silná poptávka v Číně a na americkém kontinentě. „Září bylo pro značku Volkswagen rekordním měsícem,” uvedl člen představenstva značky VW zodpovědný za prodej a marketing Jürgen Stackmann.

Podle serveru Focus se prodejům Volkwagenu v USA začalo opět dařit ve srovnání s předchozím rokem, kdy na ně ještě výrazněji dopadala aféra Dieselgate. V domácím Německu ale naopak prodeje meziročně klesly o devět procent.

Skupina Volkswagen zatím nezveřejnila údaje o souhrnném prodeji všech koncernových značek, kterých je celkem dvanáct včetně Škoda Auto.

Agentura Reuters tento týden přinesla zprávy, že Volkswagen chce omezit konkurenci škodovek. Škoda by prý měla více platit za sdílené technologie a část výroby by mohla být převedena do Německa. Podle mluvčího VW se ale v tuto chvíli žádné změny nechystají. [celá zpráva]

Škoda potřebuje rozšířit kapacity



Předseda představenstva Škody Auto Bernhard Maier v dopise zaměstnancům ujistil, že české výrobní závody budou pro Škodu vždy na prvním místě.

„Poptávka je však tak vysoká, že musíme prověřovat i možnosti dalšího rozšíření našich kapacit. V tomto ohledu je nám ku prospěchu výrobní svazek koncernu Volkswagen, který je v rámci celosvětového automobilového průmyslu jedinečný. V této záležitosti se však jedná výlučně o pokrytí špiček ve výrobě,” napsal Maier v dopisu.

Experti na automobilový průmysl nejčastěji hovoří o tom, že by se ze závodu v Kvasinách mohla do Německa přesunout výroba nového modelu Superbu, na druhou stranu by se zde ale rozšířila kapacita výroby modelů SUV.