Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ukončilo dostavbu úseku mezi křižovatkou Skalka na 41. kilometru dálnice a křižovatkou Háje na 45. kilometru. Tam bude prodloužená dálnice končit a naváže na stávající silnici I/4.

Stavba nového úseku ohraničeného dvěma novými mosty trvala více než dva roky. „Měří 4,8 kilometru a náklady na vybudování byly 418 miliónů korun bez DPH,“ řekl Právu mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Kromě toho, že řidiči budou jezdit po rychlejším úseku než dosud, se především vyhnou obci Dubenec. Nová část dálnice totiž slouží i jako obchvat této obce. Přes ni dosud jezdila veškerá osobní i nákladní doprava a místní lidé tu neměli moc klidu.

Dálnice poskytne v každém směru dva pruhy, jen v úseku od Dubence v poměrně prudkém stoupání směrem k Hájům je přidán třetí pruh. V rámci prodloužení dálnice nechalo ŘSD postavit i dvě mimoúrovňové křižovatky spojené s nájezdy na dálnici.

Dálnice D4 začíná jižně od Prahy u Jíloviště. Úsek od Zbraslavi k Jílovišti není dálnicí, protože nesplňuje parametry kvůli špatnému napojení bočních silnic a autobusovým zastávkám přímo u této komunikace.

Další úsek se začne stavět v roce 2019



Od Jíloviště na novou mimoúrovňovou křižovatku je nepřetržitý úsek dlouhý 37 kilometrů a v provozu je ještě šest kilometrů dlouhý úsek od Mirotic na Novou Hospodu na Písecku. V plánu je ještě výstavba 32 kilometrů dlouhého úseku mezi Milínem a Miroticemi. Tady by se mohlo začít s výstavbou v roce 2019.

Vláda hledá možnost, jak by se mohla tato výstavba stát takzvaným PPP projektem. To by znamenalo, že by stavbu dálnice zajistila a hlavně zaplatila soukromá firma, jíž by pak stát například formou vybraného mýtného investici vracel.

Ministerstvo dopravy už vybralo poradce pro realizaci tohoto projektu, uskupení firem si za poradenství podle ČTK řeklo o částku 26 miliónů korun.