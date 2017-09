Předvolební populismus ceny másla nesníží, tepou obchodníci Sobotkův dopis

Požadavek premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) na kontrolu producentů a obchodníků kvůli zdražení másla je nestandardní. Jde o populistický krok v předvolebním období a vláda by do této oblasti zasahovat neměla. V pátek to uvedl Svaz obchodu a cestovního ruchu. Svaz nesouhlasí s tvrzením, že by celosvětově vysoká cena másla byla způsobena maržemi obchodníků.