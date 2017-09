Trump původně navrhoval snížení korporátní daně z 35 na 15 procent. „Chtěl jsem začít na patnácti, abychom dostali 20. O to číslo mi jde a nebudu o něm diskutovat,“ citovala prezidenta agentura Reuters.

Na dotaz, zda firemní daň nesnížil v prvé řadě kvůli sobě a stovkám svých firem, Trump odpověděl: „Ne, z toho prospěch nemám. Myslím, že bohatí lidé z toho budou mít jen malý prospěch.”

Konglomerát firem miliardáře Donalda Trumpa sdružuje více než 500 firem působících po celém světě. Podnikají ve stavebnictví, hoteliérství, provozují kasina i golfová hřiště. Trump z nich sice den před nástupem do prezidentské funkce vystoupil, ale vedení předal svým dětem. Britský deník The Independent navíc na jaře upozorňoval, že Donald Trump zůstává příjemcem zisků a smlouva uvádí, že může kdykoliv vedení znovu převzít.

Společnosti v USA platí v porovnání se standardem vysoké daně a snížení požadují už roky. Na druhou stranu ale ve skutečnosti platí mnohem méně než stanovenou sazbu, a to díky legislativním mezerám a daňovým zvýhodněním.

Chybí podrobnosti



V prezidentově návrhu daňové reformy podle agentury AP scházejí zásadní podrobnosti, takže především není jasné, jak chce nahradit výpadek příjmů, aniž by zásadně nestoupl rozpočtový deficit. I to je zdrojem nesouhlasného postoje řady republikánských kongresmanů.

Trump dříve naznačil, že se snížením daní přijme ekonomické oživení, takže na výpadek příjmů nedojde.

Zásadní bude podle prezidenta jeho návrh také pro americkou střední třídu, jíž se má ulevit, jelikož federálnímu zdanění by podléhala jen menší část příjmů typické středostavovské rodiny.

Pro jednotlivce by se stávajících sedm daňových sazeb sloučilo do tří: 12, 25 a 35 procent. Podle zdroje listu Financial Times z Trumpovy administrativy však zatím není rozhodnuto, na jak vysoké příjmy by se ty které sazby měly vztahovat.