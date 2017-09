Lidé budou moci registrovat účtenky dvěma způsoby. Buď prostřednictvím formuláře na webu www.uctenkovka.cz, kde si zaregistrují svůj účet, nebo pomocí mobilní aplikace Účtenkovka.

Losování bude probíhat vždy 15. den v měsíci. Registrovat bude možné účtenky vystavené za uplynulý měsíc. Na účtenky, které byly vydány před 1. říjnem, se tedy loterie nevztahuje.

Ministr financí Ivan Pilný (ANO) na pracovní snídani k představení Účtenkovky

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Hlavní výhrou je jeden milión korun. Druhou cenou je osobní automobil. Ministerstvo financí na výhrách ročně rozdělí 65 miliónů. Peníze jdou z rozpočtu resortu. Cena ročního provozu Účtenkovky je necelých 12,5 miliónu korun.

Hazard to není, hájí ministr



Do Účtenkovky se může registrovat každý, komu je víc než 18 let. Což je tak trochu paradoxem, protože ministr financí Pilný odmítá, že by šlo o nějakou variantu hazardu.

„Jestliže počítáme s tím, že osoba něco vyhraje, získá nějakou cenu, tak by měla být starší 18 let,“ vysvětlovala náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillerová.

Webové prostředí připravované loterie Účtenkovka.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Lidé mohou do loterie přihlásit neomezený počet účtenek. Bude však platit pravidlo, že pokud zákazník obdrží v jeden den od obchodníka více účtenek, bude moci registrovat pouze jednu z nich. „Podnikatelé se proto nemusí obávat, že budou zákazníci uměle rozdělovat svůj nákup na více částí, aby zvýšili své šance na výhru,“ ujišťovala Schillerová.

Ministerstvo financí chce pomocí loterie motivovat lidi k odebírání účtenek EET. „Pomocí účtenkové loterie chceme posílit obecný názor, že vydávat a brát si účtenku je zcela normální a samozřejmé,“ uvedl Pilný.