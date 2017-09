Přesnídávky HiPP mají v Chorvatsku méně zeleniny než v Německu. Zákazníci to tak chtěli, brání se firma

Dětská výživa německé značky HiPP dodávaná do Chorvatska obsahuje méně zeleniny než stejný produkt v Německu. Vyplynulo to z testu Chorvatského potravinového úřadu, o němž informoval britský Guardian. Test je dalším příspěvkem do debaty o takzvané dvojí kvalitě potravin, která spočívá v rozdílném složení stejných produktů v nových a starých zemích EU.