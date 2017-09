Společnost má nyní 21 dní na podání odvolání. Pokud se odvolá, může dál působit až do skončení odvolacího řízení. Firma už uvedla, že hodlá rozhodnutí TfL napadnout u soudu.

V případě zamítnutí odvolání nebude smět zhruba 40 000 řidičů Uberu, kteří přepravují pasažéry v Londýně, v hlavním městě Spojeného království působit.

„Přístup a chování Uberu vykazuje nedostatek společenské odpovědnosti ve vztahu k řadě problémů, které mají potenciální dopady na bezpečnost veřejnosti,“ uvedl v pátek TfL v překvapivém prohlášení. Krok úřadu podpořil i starosta Londýna Sadiq Khan.

TfL has today informed Uber that it will not be issued with a private hire operator licence. pic.twitter.com/nlYD0ny2qo