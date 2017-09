Poslanci se obávají toho, že by vyplácení penzí mohlo od začátku příštího roku zkolabovat a systém by mohl po vypršení smlouvy přestat fungovat.

Upozorňují na to, že by mohla nastat stejná situace jako před pár lety v úřadech práce. Úředníci se museli kvůli výměnám systému vrátit k tužce a papíru a agendu zpracovávali ručně, a to i o víkendech.

„Mám informace, že hrozí něco podobného, co se stalo na úřadu práce. Doufám, že pan ředitel (Petr Hejduk) nebude své loajality k ministerstvu práce někdy litovat," řekl poslanec Miroslav Opálka (KSČM).

Náměstek ministerstva práce Petr Hejduk, který je pověřený řízením správy, na jednání sněmovního sociálního výboru ve středu ujišťoval, že vyplácení penzí ani dalších příspěvků není ohroženo.

„Máme dostatečnou časovou rezervu a jsme před podpisem smlouvy, nenasazujeme novou verzi systému, měníme hardwarové vybavení,” uvedl Hejduk. Dodal, že úřad na novou platformu přejde až po namontování, kontrole a ověřovacím provozu.

Varianta B

Šéfovi sociálního výboru Jaroslavu Zavadilovi (za ČSSD) chybí nyní „varianta B”, tedy například možnost, že by v případě potřeby po nutnou dobu dál poskytoval službu ještě původní dodavatel. Smlouva by se tedy případně dočasně prodloužila. „Žádnou variantu B nevidím,” řekl Zavadil.

Ujištění od vedení ministerstva a správy, že výplata penzí bude i po 1. lednu bez potíží, chtěla také nezařazená poslankyně Jana Hnyková.

„Bylo by to ohrožení pětiny populace. Chci veřejné prohlášení, že vše zařídíte, a ne že se to nezvládlo, že se neimplementovalo,” řekla Hnyková.

Staré programy



Ministerstvo práce chystá také tendr na nový systém pro vyplácení penzí za asi 300 miliónů. Vyhlásit ho chce letos. V provozu by měl podle plánů být od roku 2020. Nynější systém a programy, které ČSSZ používá, jsou staré 20 či 30 let.

ČSSZ v minulosti neúspěšně vyhlásila výběrová řízení na informační systémy, některá pak zrušila. Nyní má několik zakázek „zablokovaných” — buď se jimi zabývá antimonopolní úřad, nebo účastníci řízení podali námitky.

„Táhne se to tak dlouho, že původní zakázky už jsou morálně zastaralé. Je jen procesní otázka, kdy se je podaří zrušit. Nové zakázky jsou připravené,” uvedl Hejduk. Zdůraznil, že fungování ČSSZ kvůli tomu ohroženo není, instituce se ale nemůže dál rozvíjet.